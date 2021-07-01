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Бузова похвасталась короткими шортами, выставив пятую точку напоказ, но фотошоп всё только испортил

Недавно 35-летнюю звезду несколько раз успели обвинить в злоупотреблении алкоголем. Девушка очень эмоционально реагирует на подобные выпады и старается всячески очистить своё имя, в том числе подтверждая свою приверженность спорту и здоровому образу жизни своей фигурой.

1 июля, 06:51

Фото © VK / Ольга Бузова

Снова перекрасившаяся в блондинку Ольга Бузова поделилась в "Инстаграме" и во "ВКонтакте" очередным знойным снимком, на котором похвасталась подтянутым телом и эффектными ягодицами. Ради этого звезда надела короткий топ и мини-шорты, которые едва скрывали самые интимные части. Девушка посетовала на то, что во время съёмок ей приходится пропускать тренировки.

Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Так хочется заниматься спортом каждое утро ✊🏻 но при подъёме на съёмки в 5:30 это сделать нереально 🤨.
Надеюсь не растерять форму ✊🏻.

Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Несмотря на то что пикантный кадр набрал 390 тыс. лайков менее чем за сутки, внимательные поклонники указали на одну деталь. Фанаты обвинили Ольгу в топорной ретуши, отметив, что её правая нога на фото оказалась почти стёртой. Якобы таким образом звезда улучшила форму ягодиц и убрала целлюлит.

Ну да, одна булка уже потеряла форму😂😂😂😂

_anastation_n

Одну ногу сильно отфотошопила 🙊 как будто стёртая

alsu123123123

Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Укладка пятой точки, целлюлит офигенный😂

anufriliudmila

Ольга показывает свою фигуру, чтоб все поняли, что она не пьёт коньяк

robagirow

Однако у Ольги Бузовой в жизни много положительных перемен. Сейчас она отправилась на самый жаркий материк на съёмки нового шоу для ТНТ, где выступит в качестве ведущей. "Рабочее название шоу "Звёзды в Африке", нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса", — раскрыли в окружении певицы, пишет "Стархит".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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