Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

Недавно Гуф и его избранница Юлия Королёва оказались в центре скандала. Бывшая жена музыканта Айза заявила о воссоединении с экс-супругом, но уже на следующий день рэпер снова вернулся к более молодой возлюбленной, которая поражала идеальной внешностью. Но, похоже, внешность девушки в "Инстаграме" отличается от реальной.