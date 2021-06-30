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Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

Недавно Гуф и его избранница Юлия Королёва оказались в центре скандала. Бывшая жена музыканта Айза заявила о воссоединении с экс-супругом, но уже на следующий день рэпер снова вернулся к более молодой возлюбленной, которая поражала идеальной внешностью. Но, похоже, внешность девушки в "Инстаграме" отличается от реальной.

30 июня, 07:02

Фото © Instagram / therealguf

Юлия ведёт свой инстаграм, где уже 167 тысяч подписчиков. Девушка делится с ними эффектными кадрами, хвастаясь стройной фигурой, безупречной кожей и идеальным лицом с острыми скулами. Однако в телеграм-канале "Светские хроники" появились фото, доказывающие, что возлюбленная Гуфа, как и многие инста-дивы, не обходится без фильтров и ретуши.

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa, Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa, Telegram / "Светские хроники"

На кадрах, не приправленных фотошопом, Юлия позировала в горчичном топе. Похоже, девушка была почти без косметики. И стало особенно заметно, что она отличается от кадров в своём аккаунте. Тон кожи у избранницы музыканта уже не был таким ровным, контур лица — настолько чётким, а спинка носа — очень тонкой. К тому же пропал идеальный ровный загар.

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa, Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa, Telegram / "Светские хроники"

Гуф и его татуированная избранница встречаются уже около двух лет, периодически выкладывая страстные совместные фото. Девушка владеет собственным брендом одежды, для которого нередко сама выступает в качестве модели.

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa

После скандальной истории с кратковременным возвращением Гуфа к бывшей жене Юлия обвинила Айзу в хайпе. "Как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я). Высер необоснованных оскорблений в мой адрес лишь подтверждает недалёкость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к бывшему мужу", — заявила девушка в адрес Айзы, которая назвала её глупой и поверхностной.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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