Фокусник стал звездой вечерних новостей, ворвавшись в прямой эфир и устроив шоу за спиной журналиста

Чтобы получить свою минуту славы, необязательно прикладывать усилия и участвовать в популярных шоу талантов. Это доказал неизвестный фокусник из Израиля, который во время вечерних новостей успел завоевать сердца миллионов жителей. Во время прямого эфира на телеканале 13TV он случайно попал в кадр, а когда понял это, не стал стесняться, пишет Unilad.