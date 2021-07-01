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Фокусник стал звездой вечерних новостей, ворвавшись в прямой эфир и устроив шоу за спиной журналиста

Неизвестный парень смог перетянуть всё внимание на себя, показывая карточные трюки, и теперь все зрители телеканала 13TV хотят узнать его имя.

1 июля, 08:11

Фото © YouTube / GalGR

Чтобы получить свою минуту славы, необязательно прикладывать усилия и участвовать в популярных шоу талантов. Это доказал неизвестный фокусник из Израиля, который во время вечерних новостей успел завоевать сердца миллионов жителей. Во время прямого эфира на телеканале 13TV он случайно попал в кадр, а когда понял это, не стал стесняться, пишет Unilad.

Видео © YouTube / GalGR

Зрители программы Hazinor смогли одновременно и послушать репортаж, и насладиться представлением. Фокусник на протяжении нескольких секунд показывал карточные трюки, но этого хватило, чтобы запомниться надолго. Ролик появился на Reddit, где быстро набрал более 80 тыс. лайков. "Восхождение легенды", "Я в шоке от его таланта", "Дайте ему приз за украденное шоу!" — писали пользователи платформы под роликом.

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Хитрый кит попытался обдурить туристов, появившись прямо за их спинами, когда они отвернулись

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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