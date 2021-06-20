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Хитрый кит попытался обдурить туристов, появившись прямо за их спинами, когда они отвернулись

Забавным снимком встречи фотограф поделился с подписчиками в "Инстаграме", отметив, что с животными в дикой природе всегда стоит быть начеку.

20 июня, 08:00

Фото © Instagram / esmith_images

Самые рассеянные туристы в Мексике всего за одно мгновение превратились в самых счастливых, когда стали героями забавной фотосессии. В лагуну Сан-Игнасио направляются любители животных со всего света, чтобы посмотреть на китов в естественной среде обитания. Не стал исключением и 49-летний фотограф из Лос-Анджелеса, США, который купил экскурсию, чтобы встретиться с китами, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / esmith_images

Фото © Instagram / esmith_images

Но Эрик Смит не ожидал, что станет автором таких уморительных снимков. На первом туристы в лодке напряженно высматривали любую рябь на воде, уставившись в одну сторону. Зато за их спинами любопытный кит высунул нос и наблюдал за странными существами. Одному из туристов удалось заметить долгожданного гостя, он сообщил другим, и радости людей в лодке не было конца.

Фото © Instagram / esmith_images

Фото © Instagram / esmith_images

Он медленно и тихо высунул морду из воды и стал следить за туристами до тех пор, пока они не заметили его. Я был в другой лодке в нескольких метрах, поэтому всё видел. Как только он почувствовал внимание, тут же нырнул под воду, а вслед полетели крики и смех

Эрик Смит

Фото © Instagram / esmith_images

Фото © Instagram / esmith_images

Эрик специализируется на снимках дикой природы, поэтому он объяснил частую ошибку туристов и начинающих фотографов. В их профессии всегда нужно быть внимательным и готовым ко всему. Фотоохота на китов обычно состоит из долгого ожидания, поэтому легко можно потерять бдительность. Но как только это случается, обязательно начинает происходить что-то интересное.

Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток

Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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