Хитрый кит попытался обдурить туристов, появившись прямо за их спинами, когда они отвернулись
Забавным снимком встречи фотограф поделился с подписчиками в "Инстаграме", отметив, что с животными в дикой природе всегда стоит быть начеку.
Самые рассеянные туристы в Мексике всего за одно мгновение превратились в самых счастливых, когда стали героями забавной фотосессии. В лагуну Сан-Игнасио направляются любители животных со всего света, чтобы посмотреть на китов в естественной среде обитания. Не стал исключением и 49-летний фотограф из Лос-Анджелеса, США, который купил экскурсию, чтобы встретиться с китами, пишет Daily Mail.
Но Эрик Смит не ожидал, что станет автором таких уморительных снимков. На первом туристы в лодке напряженно высматривали любую рябь на воде, уставившись в одну сторону. Зато за их спинами любопытный кит высунул нос и наблюдал за странными существами. Одному из туристов удалось заметить долгожданного гостя, он сообщил другим, и радости людей в лодке не было конца.
Он медленно и тихо высунул морду из воды и стал следить за туристами до тех пор, пока они не заметили его. Я был в другой лодке в нескольких метрах, поэтому всё видел. Как только он почувствовал внимание, тут же нырнул под воду, а вслед полетели крики и смех
Эрик специализируется на снимках дикой природы, поэтому он объяснил частую ошибку туристов и начинающих фотографов. В их профессии всегда нужно быть внимательным и готовым ко всему. Фотоохота на китов обычно состоит из долгого ожидания, поэтому легко можно потерять бдительность. Но как только это случается, обязательно начинает происходить что-то интересное.
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