Правообладатель "Love is..." подал в суд на певицу Темникову за пиратство

Правообладатель "Love is...", голландская компания Minikim Holland B.V., подал в суд на известную российскую певицу Елену Темникову. Организация обвиняет артистку в незаконном использовании изображений бренда на обложке своего сингла и футболках. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, истец заявил, что Темникова без согласования использовала на обложке сингла, а также футболках символику и комиксы жвачек "Love is..." Обращение подано в Арбитражный суд Омской области, но пока не зарегистрировано. Правообладатель требует взыскать с певицы три миллиона рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки, то есть стоимость несостоявшегося контракта.

При этом, как отмечает издание, на обложке сингла в "Яндекс.Музыке" действительно используются персонажи, похожие на героев бренда, однако купить футболки на сайте уже нельзя — они пропали оттуда после досудебных претензий.

Представитель интересов Minikim Holland B.V., гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов отметил, что Темникова проигнорировала покупку лицензии. По его словам, в последнее время в России значительно увеличилось число нелицензионных использований изображений "Love is...", что сказывается на доходах компании. Именно поэтому последуют дальнейшие обращения в суд.

Отмечается, что это первый иск Minikim Holland B.V. в России, на одном из основных рынков сбыта её лицензии. Убытки от пиратства эксперты оценивают в десятки миллионов рублей. Чаще всего персонажей бренда незаконно используют во время разных праздников, например Дня святого Валентина.