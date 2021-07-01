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Правообладатель "Love is..." подал в суд на певицу Темникову за пиратство

Истец требует с артистки три миллиона рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки. Отмечается, что это первый иск голландской компании в России.

1 июля, 08:37
<p>Елена Темникова. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CP3aThjBX-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lenatemnikovaofficial</a></p>

Елена Темникова. Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Правообладатель "Love is...", голландская компания Minikim Holland B.V., подал в суд на известную российскую певицу Елену Темникову. Организация обвиняет артистку в незаконном использовании изображений бренда на обложке своего сингла и футболках. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, истец заявил, что Темникова без согласования использовала на обложке сингла, а также футболках символику и комиксы жвачек "Love is..." Обращение подано в Арбитражный суд Омской области, но пока не зарегистрировано. Правообладатель требует взыскать с певицы три миллиона рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки, то есть стоимость несостоявшегося контракта.

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При этом, как отмечает издание, на обложке сингла в "Яндекс.Музыке" действительно используются персонажи, похожие на героев бренда, однако купить футболки на сайте уже нельзя — они пропали оттуда после досудебных претензий.

Представитель интересов Minikim Holland B.V., гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов отметил, что Темникова проигнорировала покупку лицензии. По его словам, в последнее время в России значительно увеличилось число нелицензионных использований изображений "Love is...", что сказывается на доходах компании. Именно поэтому последуют дальнейшие обращения в суд.

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Отмечается, что это первый иск Minikim Holland B.V. в России, на одном из основных рынков сбыта её лицензии. Убытки от пиратства эксперты оценивают в десятки миллионов рублей. Чаще всего персонажей бренда незаконно используют во время разных праздников, например Дня святого Валентина.

Ранее Лайф рассказывал, что экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс решила подать в суд на Сергея Шнурова и добиться от музыканта выплат исполнительского вознаграждения за 39 композиций. При этом авторские права артистка пока не оспаривает.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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