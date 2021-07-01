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В НАТО заявили о поддержке партнёров в Черноморском регионе

Альянс наращивает присутствие, процесс скоординирован между всеми членами военного блока.

1 июля, 08:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чёрное море не является российским, а НАТО останется в регионе с целью поддержки своих партнёров. Об этом заявил специальный представитель генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

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"Мы точно не примем, что Чёрное море является российским, и мы сохраним своё представительство для поддержки союзников и партнёров НАТО. Одним из вопросов, который мы рассматриваем, является углубление сотрудничества между Грузией и НАТО в вопросах безопасности Грузии на Чёрном море", — объяснил Аппатурай.

НАТО увеличивает своё влияние в Черноморском регионе, в том числе посредством морских сил. По словам Аппатурая, действия всех членов альянса скоординированы.

"Вы видите британские силы, летают французы, США регулярно вводят корабли. Русским всегда это не нравится, но мы это всё равно делаем", — подчеркнул спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии.

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Напомним, Джеймс Аппатурай ранее отметил, что НАТО не собирается покидать Чёрное море и продолжит сотрудничество с партнёрами в этом регионе, несмотря на инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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