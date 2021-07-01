Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной демонстрации изображений нацистских военных преступников Второй мировой войны. Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, приравнивает такой проступок к экстремистской деятельности.

Так, закон запрещает публичное использование изображений лиц, признанных военными преступниками приговорами Нюрнбергского международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время ВОВ. По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики исключение будет сделано для случаев, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии нацизма".

К экстремистским материалам, кроме изображений, также будут отнесены выступления руководителей различных групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.