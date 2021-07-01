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Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистов

Исключение будет сделано для случаев, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма, а также "формируется негативное отношение" к этой идеологии.

1 июля, 08:07
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65233/photos/65424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной демонстрации изображений нацистских военных преступников Второй мировой войны. Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, приравнивает такой проступок к экстремистской деятельности.

Так, закон запрещает публичное использование изображений лиц, признанных военными преступниками приговорами Нюрнбергского международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время ВОВ. По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики исключение будет сделано для случаев, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии нацизма".

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К экстремистским материалам, кроме изображений, также будут отнесены выступления руководителей различных групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.

Ранее глава государства подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Прежде всего речь идёт о символах гитлеровской Германии, которые неизбежно встречаются, например, в учебниках истории, литературных произведениях или в кино.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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