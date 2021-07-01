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Путин ужесточил ответственность за незаконный оборот оружия

Таким образом, теперь за правонарушение с огнестрельным оружием и его частями, а также боеприпасами грозит до 15 лет. Кроме того, за незаконный оборот пневматики с дульной энергией свыше 7,5 джоуля вводится уголовная, а не административная ответственность.

1 июля, 10:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ ужесточается ответственность за незаконный оборот оружия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что теперь незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Отдельной статьёй также становится и оборот крупнокалиберного оружия. Законом предусматривается уголовная, а не административная ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

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Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистов

Кроме того, законом усиливаются наказания, предусмотренные за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы — до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств срок наказания составит до 11 лет лишения свободы и до 20 лет — в составе организованной группы.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума одобрила законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензии на оружие. В частности, документ предполагает повышение возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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