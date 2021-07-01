Путин ужесточил ответственность за незаконный оборот оружия
Таким образом, теперь за правонарушение с огнестрельным оружием и его частями, а также боеприпасами грозит до 15 лет. Кроме того, за незаконный оборот пневматики с дульной энергией свыше 7,5 джоуля вводится уголовная, а не административная ответственность.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ ужесточается ответственность за незаконный оборот оружия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что теперь незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей выделяется в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицируется как тяжкое преступление. Отдельной статьёй также становится и оборот крупнокалиберного оружия. Законом предусматривается уголовная, а не административная ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.
Кроме того, законом усиливаются наказания, предусмотренные за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы — до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств срок наказания составит до 11 лет лишения свободы и до 20 лет — в составе организованной группы.
Ранее Лайф рассказывал, что Госдума одобрила законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензии на оружие. В частности, документ предполагает повышение возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.
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