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В Белгороде ФСБ раскрыла ячейку сторонников украинских неонацистов

Главаря преступного сообщества арестовали, мера пресечения для остальных фигурантов пока не избрана.

1 июля, 09:58

Фото © СУ СК России по Белгородской области

В Белгороде ФСБ раскрыла ячейку сторонников украинских неонацистов. Видео © СУ СК России по Белгородской области

В Белгородской области сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали семерых сторонников неонацистской организации МКУ, которые планировали вооружённые нападения. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Отмечается, что с 2019 года 21-летний местный житель в Интернете публиковал комментарии, содержащие призывы к экстремистской деятельности. В 2020-м он сформировал неонацистскую ячейку и привлёк туда шесть человек.

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"Путём уговоров, убеждений, предложений он склонил к участию в сообществе родного 16-летнего брата, трёх 16-летних, 19- и 25-летних жителей области, а также иных лиц, разделяющих идеологию неонацизма и ставших участниками экстремистского сообщества", — заявили в СУ СК РФ.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, у участников преступного сообщества изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие и средства связи, где сохранилась переписка о подготовке насильственных акций. Главаря арестовали, мера пресечения для других фигурантов рассматривается судом.

"В Белгороде задержано семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, сформировавшие на территории региона её структурную ячейку и причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а также планировавшие вооружённые нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан", — отметили в ЦОС ФСБ РФ.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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