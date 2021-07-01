НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не по кайфу такой заказ": В Колпино таксист высадил пассажирку на полпути из-за низкой стоимости поездки

Мужчина без стеснения заявил, что 268 рублей — слишком мало. Он признался, что хочет направиться в центр Петербурга, чтобы получить более выгодные заказы.

1 июля, 09:56

В Колпино таксист высадил пассажирку на середине пути из-за 268 рублей. Видео © LIFE

В Колпино водитель такси не довёз пассажирку до места назначения, высадив на полпути из-за низкой стоимости поездки. Перебранка женщины и водителя попала на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа.

Пассажирка вызвала такси, поскольку очень спешила на работу. Водитель был недоволен тем фактом, что ехать предстояло в Колпино, а не в центр города, где можно побольше заработать.

"К слову, из пункта А в пункт Б — то есть от моего дома на работу — ехать 20 минут на автобусе. Если, конечно, ты не застрянешь на переезде, тогда поездка может затянуться минут на 30", — объяснила пассажирка.

Профсоюз столичных таксистов оценил идею о закрытии неопытным водителям доступа к агрегаторам

Профсоюз столичных таксистов оценил идею о закрытии неопытным водителям доступа к агрегаторам

На половине пути автомобиль встал около железнодорожного переезда и находился там больше десяти минут. Водитель начал высказывать недовольство ситуацией, объясняя, что ему "не по кайфу" выполнять заказ за 268 рублей и они никуда дальше не поедут. Пассажирке пришлось отправиться к ближайшей автобусной остановке, чтобы добраться до работы.

"Мы прождали на переезде десять минут. Только собрались трогаться вроде как, но шлагбаум опять закрывается. И по прошествии минут трёх водитель сказал, что дальше меня не повезёт, потому что он не собирается здесь стоять и ждать и ему проще меня высадить. И такой заказ ему "не по кайфу", — заявила женщина.

Сервис "Яндекс.Такси" связался с пассажиркой, специалисты принесли женщине извинения. Ей предоставили промокод на поездку и пообещали "серьёзно поговорить" с водителем. Он потеряет доступ к сервису, если "продолжит в таком духе".

"Выметайся вон, ты больная": Водитель "Яндекс.Такси" грубо выволок из машины телеведущую, заподозрив у неё ковид

"Выметайся вон, ты больная": Водитель "Яндекс.Такси" грубо выволок из машины телеведущую, заподозрив у неё ковид

Ранее в Госавтоинспекции предложили ограничить доступ к агрегаторам, оставив его тем, у кого есть стаж за рулём не менее трёх лет и российское водительское удостоверение.

"Угрожала заявлением об изнасиловании": Набросившийся на пассажирку таксист бизнес-класса обвинил её в шантаже

"Угрожала заявлением об изнасиловании": Набросившийся на пассажирку таксист бизнес-класса обвинил её в шантаже

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Антон Громов
Антон Громов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге количество обращений в скорую помощь побило 25-летний максимум

сегодня в 09:04

Профсоюз столичных таксистов оценил идею о закрытии неопытным водителям доступа к агрегаторам

вчера в 13:52

Дело Дудя о пропаганде наркотиков вернулось в суд после доработки

сегодня в 09:48

В Белгороде ФСБ раскрыла ячейку сторонников украинских неонацистов

сегодня в 09:58

Скоростной порог на некоторых дорогах России могут увеличить до 150 км/ч

сегодня в 09:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1