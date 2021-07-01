В Колпино таксист высадил пассажирку на середине пути из-за 268 рублей. Видео © LIFE

В Колпино водитель такси не довёз пассажирку до места назначения, высадив на полпути из-за низкой стоимости поездки. Перебранка женщины и водителя попала на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа.

Пассажирка вызвала такси, поскольку очень спешила на работу. Водитель был недоволен тем фактом, что ехать предстояло в Колпино, а не в центр города, где можно побольше заработать.

"К слову, из пункта А в пункт Б — то есть от моего дома на работу — ехать 20 минут на автобусе. Если, конечно, ты не застрянешь на переезде, тогда поездка может затянуться минут на 30", — объяснила пассажирка.

На половине пути автомобиль встал около железнодорожного переезда и находился там больше десяти минут. Водитель начал высказывать недовольство ситуацией, объясняя, что ему "не по кайфу" выполнять заказ за 268 рублей и они никуда дальше не поедут. Пассажирке пришлось отправиться к ближайшей автобусной остановке, чтобы добраться до работы.

"Мы прождали на переезде десять минут. Только собрались трогаться вроде как, но шлагбаум опять закрывается. И по прошествии минут трёх водитель сказал, что дальше меня не повезёт, потому что он не собирается здесь стоять и ждать и ему проще меня высадить. И такой заказ ему "не по кайфу", — заявила женщина.

Сервис "Яндекс.Такси" связался с пассажиркой, специалисты принесли женщине извинения. Ей предоставили промокод на поездку и пообещали "серьёзно поговорить" с водителем. Он потеряет доступ к сервису, если "продолжит в таком духе".