"Не по кайфу такой заказ": В Колпино таксист высадил пассажирку на полпути из-за низкой стоимости поездки
Мужчина без стеснения заявил, что 268 рублей — слишком мало. Он признался, что хочет направиться в центр Петербурга, чтобы получить более выгодные заказы.
В Колпино таксист высадил пассажирку на середине пути из-за 268 рублей. Видео © LIFE
В Колпино водитель такси не довёз пассажирку до места назначения, высадив на полпути из-за низкой стоимости поездки. Перебранка женщины и водителя попала на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа.
Пассажирка вызвала такси, поскольку очень спешила на работу. Водитель был недоволен тем фактом, что ехать предстояло в Колпино, а не в центр города, где можно побольше заработать.
"К слову, из пункта А в пункт Б — то есть от моего дома на работу — ехать 20 минут на автобусе. Если, конечно, ты не застрянешь на переезде, тогда поездка может затянуться минут на 30", — объяснила пассажирка.
На половине пути автомобиль встал около железнодорожного переезда и находился там больше десяти минут. Водитель начал высказывать недовольство ситуацией, объясняя, что ему "не по кайфу" выполнять заказ за 268 рублей и они никуда дальше не поедут. Пассажирке пришлось отправиться к ближайшей автобусной остановке, чтобы добраться до работы.
"Мы прождали на переезде десять минут. Только собрались трогаться вроде как, но шлагбаум опять закрывается. И по прошествии минут трёх водитель сказал, что дальше меня не повезёт, потому что он не собирается здесь стоять и ждать и ему проще меня высадить. И такой заказ ему "не по кайфу", — заявила женщина.
Сервис "Яндекс.Такси" связался с пассажиркой, специалисты принесли женщине извинения. Ей предоставили промокод на поездку и пообещали "серьёзно поговорить" с водителем. Он потеряет доступ к сервису, если "продолжит в таком духе".
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Ранее в Госавтоинспекции предложили ограничить доступ к агрегаторам, оставив его тем, у кого есть стаж за рулём не менее трёх лет и российское водительское удостоверение.
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