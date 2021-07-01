Суд запретил работу телеграм-бота "Глаз Бога" за распространение личных данных россиян

Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу телеграм-канала "Глаз Бога", с помощью которого можно было разыскать личные данные людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя суда Зульфию Гуримчук.

"Решением Таганского районного суда деятельность интернет-ресурса t.me/eogdatabotbot признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Информация, распространяемая посредством сети Интернет на этом ресурсе, а равно и её распространение иными интернет-ресурсами признаются информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных", — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что решение суда является основанием для включения ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В свою очередь официальный представитель телеграм-канала "Глаз Бога" Сергей Каленик отметил, что суд запретил канал с аналогичным названием. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

"Сегодня на основании заявления Роскомнадзора Таганским районном судом города Москвы заблокирован интернет-ресурс, который нарушал закон о персональных данных и делал вид, что это "Глаз Бога". К нашему боту и сайту у Роскомнадзора нет претензий", — отметил Каленик.

Он добавил, что основная сложность ситуации состоит в том, что между "Глазом Бога" и Роскомнадзором нет контактов.

Платформа "Глаз Бога" создана в январе 2020 года российским программистом Евгением Антиповым. На основе этой платформы был создан бот, с помощью которого можно узнать личные данные людей.