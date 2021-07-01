Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа
Белорусский лидер отметил, что от этого страдают только люди. Он подчеркнул, что нельзя допустить разрыва братских связей между народами.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом не виноват народ страны. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии.
"Мы видим, как "тает" суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что от этого страдают только люди. По словам лидера Белоруссии, нельзя допустить разрыва братских связей между народами.
Ранее Лайф рассказывал, что накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины — явно недружественно к РФ. Российский лидер также заявил, что Зеленский отдал Украину под внешнее управление. Он отметил, что ключевые вопросы жизни Незалежной решаются в Вашингтоне, а также в Берлине и Париже.
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