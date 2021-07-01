Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом не виноват народ страны. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии.

"Мы видим, как "тает" суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что от этого страдают только люди. По словам лидера Белоруссии, нельзя допустить разрыва братских связей между народами.