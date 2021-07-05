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Россиянин провёл в застрявшем лифте 17 часов

В управляющей компании удивились, что после освобождения из заточения мужчина вёл себя "неадекватно".

5 июля, 08:38

Во Владивостоке мужчина просидел в лифте 17 часов. По словам пострадавшего, он вышел из квартиры в спортивных шортах, чтобы вынести мусор, но телефон с собой не взял. Когда лифт застрял, он кричал, звал на помощь и пытался выбраться самостоятельно, но ничего не получилось. Его вытащили только утром на следующий день.

По словам управляющей компании, ночью диспетчер лифта попытался поговорить с кабиной, но ему никто не ответил. А в 9:30 пришёл электромеханик аварийной службы, чтобы отремонтировать лифт, и обнаружил "неадекватно ведущего себя мужчину" в одних трусах.

"Криков никто не услышал": В Подмосковье ребёнок застрял в лифте на всю ночь, пока его искали волонтёры

"Криков никто не услышал": В Подмосковье ребёнок застрял в лифте на всю ночь, пока его искали волонтёры

Прокуратура провела проверку и установила, что обслуживающая организация не приняла никаких мер, чтобы вызволить пострадавшего. На управляющую компанию заведено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов".

Ранее сообщалось, что две пенсионерки провели четыре дня в запертом лифте, оставшись без сотовой связи и возможности позвать соседей на помощь.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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