Россиянин провёл в застрявшем лифте 17 часов
В управляющей компании удивились, что после освобождения из заточения мужчина вёл себя "неадекватно".
Во Владивостоке мужчина просидел в лифте 17 часов. По словам пострадавшего, он вышел из квартиры в спортивных шортах, чтобы вынести мусор, но телефон с собой не взял. Когда лифт застрял, он кричал, звал на помощь и пытался выбраться самостоятельно, но ничего не получилось. Его вытащили только утром на следующий день.
По словам управляющей компании, ночью диспетчер лифта попытался поговорить с кабиной, но ему никто не ответил. А в 9:30 пришёл электромеханик аварийной службы, чтобы отремонтировать лифт, и обнаружил "неадекватно ведущего себя мужчину" в одних трусах.
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Прокуратура провела проверку и установила, что обслуживающая организация не приняла никаких мер, чтобы вызволить пострадавшего. На управляющую компанию заведено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов".
Ранее сообщалось, что две пенсионерки провели четыре дня в запертом лифте, оставшись без сотовой связи и возможности позвать соседей на помощь.
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