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В России за сутки выявили более 24 000 случаев коронавируса

Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 5 635 294 случая ковида в 85 регионах.

5 июля, 08:32

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

За сутки в России выявили 24 353 новых случая коронавируса, 654 пациента умерли, 14 540 — полностью выздоровели. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (+6557 за сутки), Подмосковье (+2651), Санкт-Петербурге (+1828), Нижегородской (+448) и Воронежской областях (+362). Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов за сутки выздоровело также в Москве (+5648), Подмосковье (+1939), Санкт-Петербурге (+743), Воронежской (+356) и Свердловской областях (+295).

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 5 635 294 случая ковида в 85 регионах. За весь период умерло 138 579 человек, 5 083 441 выздоровел.

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При этом ситуация с коронавирусом в России остаётся тяжёлой. Так, с 30 июня по 3 июля каждый день фиксировался антирекорд по смертности от этого заболевания. 29 июня умерло 652 пациента, 30 июня — 669, 1 июля — 672, 2 июля было выявлено 679 летальных случаев, 3 июля — 697.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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