В России за сутки выявили более 24 000 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 24 353 новых случая коронавируса, 654 пациента умерли, 14 540 — полностью выздоровели. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (+6557 за сутки), Подмосковье (+2651), Санкт-Петербурге (+1828), Нижегородской (+448) и Воронежской областях (+362). Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов за сутки выздоровело также в Москве (+5648), Подмосковье (+1939), Санкт-Петербурге (+743), Воронежской (+356) и Свердловской областях (+295).

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф