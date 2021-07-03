В России пятый день подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида
Всего за время пандемии от инфекции умерло 137 262 человека. Условная летальность всё ещё находится на уровне 2,46%, отметили в оперштабе.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В России за прошедшие сутки зафиксировали 697 летальных исходов коронавируса, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
За всё время в стране из-за CoViD-19 умерло 137 262 человека. Как отмечают в оперштабе, условная летальность осталась на уровне 2,46% (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии).
Отметим, что печальный антирекорд в РФ фиксируется уже пятый день подряд. Так, накануне, 2 июля, было выявлено 679 летальных случаев, 1 июля — 672, 30 июня — 669, а 29 июня умерло 652 пациента. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцину от коронавируса получило уже около 23 миллионов человек.
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