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В России пятый день подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

Всего за время пандемии от инфекции умерло 137 262 человека. Условная летальность всё ещё находится на уровне 2,46%, отметили в оперштабе.

3 июля, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В России за прошедшие сутки зафиксировали 697 летальных исходов коронавируса, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

За всё время в стране из-за CoViD-19 умерло 137 262 человека. Как отмечают в оперштабе, условная летальность осталась на уровне 2,46% (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии).

В России за сутки выявили 24 439 случаев коронавируса, это максимум с 15 января

В России за сутки выявили 24 439 случаев коронавируса, это максимум с 15 января

Отметим, что печальный антирекорд в РФ фиксируется уже пятый день подряд. Так, накануне, 2 июля, было выявлено 679 летальных случаев, 1 июля — 672, 30 июня — 669, а 29 июня умерло 652 пациента. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцину от коронавируса получило уже около 23 миллионов человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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