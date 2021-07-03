Работодатели рассказали, насколько для них важен CoViD-статус соискателя
Согласно данным опроса, больше всего этот вопрос тревожит рекрутеров из транспортно-логистической сферы и продаж. При этом меньше всех про ковид спрашивают при устройстве на работу в информационных технологиях и в финансовых учреждениях.
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CoViD-статус соискателя волнует каждого второго российского работодателя. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Согласно данным исследования, 33% работодателей на собеседовании узнают, болел ли кандидат ковидом и прививался ли он. Ещё по 9% компаний спрашивают только о болезни или вакцинации. Свою заинтересованность менеджеры по персоналу объясняют тем, что сотрудники будут контактировать с клиентами и партнёрами, поэтому вероятность заражения должна быть минимальной.
Вместе с тем 49% рекрутеров заявили, что не задают подобных вопросов, поскольку они никак не влияют на профессиональные качества потенциальных сотрудников.
Больше всего CoViD-статусом интересуются в транспортно-логистической сфере (61% работодателей), а также в продажах (51%). При этом меньше всех про коронавирус спрашивают при устройстве на работу в информационных технологиях (23%) и в финансовых учреждениях (31%).
Добавим, что всего в опросе приняли участие представители тысячи компаний из разных уголков страны.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи московских компаний вакцинировали от ковида 60% персонала. Из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в столице ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг.
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