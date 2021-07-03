Работодатели рассказали, насколько для них важен CoViD-статус соискателя

CoViD-статус соискателя волнует каждого второго российского работодателя. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно данным исследования, 33% работодателей на собеседовании узнают, болел ли кандидат ковидом и прививался ли он. Ещё по 9% компаний спрашивают только о болезни или вакцинации. Свою заинтересованность менеджеры по персоналу объясняют тем, что сотрудники будут контактировать с клиентами и партнёрами, поэтому вероятность заражения должна быть минимальной.

Вместе с тем 49% рекрутеров заявили, что не задают подобных вопросов, поскольку они никак не влияют на профессиональные качества потенциальных сотрудников.

Больше всего CoViD-статусом интересуются в транспортно-логистической сфере (61% работодателей), а также в продажах (51%). При этом меньше всех про коронавирус спрашивают при устройстве на работу в информационных технологиях (23%) и в финансовых учреждениях (31%).

Добавим, что всего в опросе приняли участие представители тысячи компаний из разных уголков страны.