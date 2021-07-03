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Надзирательница занялась сексом с арестантом на глазах у других заключённых

По версии следствия, это был не единичный случай, кроме того, женщина проносила возлюбленному в камеру телефон и бритву. Она не раскаивается в содеянном.

3 июля, 04:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

26-летняя Тина Гонсалес, надзирательница тюрьмы американского округа Фресно, осуждена и будет отбывать срок в колонии за то, что занималась сексом с заключённым на глазах у 11 его сокамерников. Следствие установило, что связь между ней и арестантом была неоднократной, женщина проделала специально для этого дырку в одежде. А ранее проносила ему телефон и бритву, что могло стать оружием для совершения преступления.

Следствие было инициировано ещё весной прошлого года, пишет Lad Bible. По словам помощника шерифа Стива Маккомаса, Гонсалес не раскаивается в содеянном. Более того, она гордится и всячески хвастает своим поступком. Защита акцентирует внимание на том, что женщина находилась в уязвимом положении из-за распавшегося брака. Теперь её ждут два года условно и семь месяцев в окружной тюрьме.

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Ранее Лайф сообщал, что актрису из сериала "Тайны Смолвиля" приговорили к трём годам тюрьмы за организацию скандальной секс-секты. Суд также обязал её заплатить штраф в размере 20 тысяч долларов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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