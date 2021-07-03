Надзирательница занялась сексом с арестантом на глазах у других заключённых
По версии следствия, это был не единичный случай, кроме того, женщина проносила возлюбленному в камеру телефон и бритву. Она не раскаивается в содеянном.
Фото © Pexels
26-летняя Тина Гонсалес, надзирательница тюрьмы американского округа Фресно, осуждена и будет отбывать срок в колонии за то, что занималась сексом с заключённым на глазах у 11 его сокамерников. Следствие установило, что связь между ней и арестантом была неоднократной, женщина проделала специально для этого дырку в одежде. А ранее проносила ему телефон и бритву, что могло стать оружием для совершения преступления.
Следствие было инициировано ещё весной прошлого года, пишет Lad Bible. По словам помощника шерифа Стива Маккомаса, Гонсалес не раскаивается в содеянном. Более того, она гордится и всячески хвастает своим поступком. Защита акцентирует внимание на том, что женщина находилась в уязвимом положении из-за распавшегося брака. Теперь её ждут два года условно и семь месяцев в окружной тюрьме.
Лидера скандальной секс-секты в США приговорили к 120 годам тюрьмы. Он 20 лет клеймил женщин своими инициалами
Ранее Лайф сообщал, что актрису из сериала "Тайны Смолвиля" приговорили к трём годам тюрьмы за организацию скандальной секс-секты. Суд также обязал её заплатить штраф в размере 20 тысяч долларов.
Комментариев: 0