Надзирательница занялась сексом с арестантом на глазах у других заключённых

26-летняя Тина Гонсалес, надзирательница тюрьмы американского округа Фресно, осуждена и будет отбывать срок в колонии за то, что занималась сексом с заключённым на глазах у 11 его сокамерников. Следствие установило, что связь между ней и арестантом была неоднократной, женщина проделала специально для этого дырку в одежде. А ранее проносила ему телефон и бритву, что могло стать оружием для совершения преступления.

Следствие было инициировано ещё весной прошлого года, пишет Lad Bible. По словам помощника шерифа Стива Маккомаса, Гонсалес не раскаивается в содеянном. Более того, она гордится и всячески хвастает своим поступком. Защита акцентирует внимание на том, что женщина находилась в уязвимом положении из-за распавшегося брака. Теперь её ждут два года условно и семь месяцев в окружной тюрьме.