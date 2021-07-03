Режим контртеррористической операции введён в двух городах КБР

В Кабардино-Балкарии в части Нальчика и Баксана введён режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

В заявлении штаба говорится, что такое решение принято, "руководствуясь требованиями Федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года "О противодействии терроризму", в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства".

Режим КТО вводится в Нальчике с 03:15 3 июля в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова. Кроме того, с 05:20 такой же режим задействован на участке внутри следующих границ: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) – автодорога А-158 (Прохладный – Баксан) – западная окраина сельского поселения Баксанёнок (улица Промышленная) – пойма реки Баксан.