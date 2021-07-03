В Литве военные попались на краже сухпайков у американских солдат
Произошедшее стало известно весной 2020 года, сейчас дело передано прокуратурой в суд. Группу злоумышленников покрывал командир роты, а вывозили награбленное для сбыта на служебных авто.
Фото © Министерство нацобороны Литвы
Семерым военнослужащим Литвы и двоим сотрудникам полигона предъявлено обвинение в краже 14 тысяч сухпайков у американских военных. Ущерб оценивается в 121 тысячу евро. Дело уже передано прокурором в Вильнюсский окружной суд.
Произошедшее стало известно весной 2020 года, когда с полигона ВС Литвы в Швенчёнском районе украли 1176 коробок у дислоцированного там батальона США, сообщает Postimees. Военнослужащие, будучи в сговоре, вывезли краденое на служебных автомобилях и продали. Как отмечает следствие, командир роты, узнав об этом, потребовал взятку за своё молчание. Также его подозревают в том, что в дальнейшем он начал покрывать преступников за мзду.
Ранее Лайф сообщал, что в Литве объявлен режим экстремальной ситуации из-за наплыва белорусских мигрантов. Для усиления охраны границы привлечены силы европейского агентства Frontex.
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