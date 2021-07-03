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В Литве военные попались на краже сухпайков у американских солдат

Произошедшее стало известно весной 2020 года, сейчас дело передано прокуратурой в суд. Группу злоумышленников покрывал командир роты, а вывозили награбленное для сбыта на служебных авто.

3 июля, 03:29
<p>Фото © Министерство нацобороны Литвы</p>

Фото © Министерство нацобороны Литвы

Семерым военнослужащим Литвы и двоим сотрудникам полигона предъявлено обвинение в краже 14 тысяч сухпайков у американских военных. Ущерб оценивается в 121 тысячу евро. Дело уже передано прокурором в Вильнюсский окружной суд.

Произошедшее стало известно весной 2020 года, когда с полигона ВС Литвы в Швенчёнском районе украли 1176 коробок у дислоцированного там батальона США, сообщает Postimees. Военнослужащие, будучи в сговоре, вывезли краденое на служебных автомобилях и продали. Как отмечает следствие, командир роты, узнав об этом, потребовал взятку за своё молчание. Также его подозревают в том, что в дальнейшем он начал покрывать преступников за мзду.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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