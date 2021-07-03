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"Никогда не стать Пугачёвой": Салтыков назвал Бузову позором страны

Певец задаётся вопросом, зачем не умеющие петь люди пытаются этим заниматься.

3 июля, 02:51
<p>Ольга Бузова и Виктор Салтыков. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_Big_Love_Show_2018_%D0%B2_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>и Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/victor_saltykov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">victor_saltykov</a></u></p>

Ольга Бузова и Виктор Салтыков. Фото © Wikipedia и Instagram / victor_saltykov

Певец Виктор Салтыков считает, что лучше бы артистка Ольга Бузова не начинала музыкальную карьеру. По его мнению, она позор России.

"Бузовой никогда не стать Пугачёвой. Потому что Пугачёва — великая певица, отличный вокалист. Да даже самые простые песни Аллы Борисовны — вроде "Мадам Брошкиной" — Бузова никогда не споёт. Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают", — заявил он в интервью Антону Красовскому на ютуб-канале "Антонимы".

Тарасов объяснил, зачем троллит Бузову в соцсетях

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Напомним, что ранее в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького представили спектакль "Чудесный грузин" с участием Бузовой. За это она получила около полумиллиона рублей. Блогерша хвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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