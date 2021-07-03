"Никогда не стать Пугачёвой": Салтыков назвал Бузову позором страны
Певец задаётся вопросом, зачем не умеющие петь люди пытаются этим заниматься.
Ольга Бузова и Виктор Салтыков. Фото © Wikipedia и Instagram / victor_saltykov
Певец Виктор Салтыков считает, что лучше бы артистка Ольга Бузова не начинала музыкальную карьеру. По его мнению, она позор России.
"Бузовой никогда не стать Пугачёвой. Потому что Пугачёва — великая певица, отличный вокалист. Да даже самые простые песни Аллы Борисовны — вроде "Мадам Брошкиной" — Бузова никогда не споёт. Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают", — заявил он в интервью Антону Красовскому на ютуб-канале "Антонимы".
Напомним, что ранее в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького представили спектакль "Чудесный грузин" с участием Бузовой. За это она получила около полумиллиона рублей. Блогерша хвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы.
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