Певец Виктор Салтыков считает, что лучше бы артистка Ольга Бузова не начинала музыкальную карьеру. По его мнению, она позор России.

"Бузовой никогда не стать Пугачёвой. Потому что Пугачёва — великая певица, отличный вокалист. Да даже самые простые песни Аллы Борисовны — вроде "Мадам Брошкиной" — Бузова никогда не споёт. Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают", — заявил он в интервью Антону Красовскому на ютуб-канале "Антонимы".