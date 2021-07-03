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Российские самолёты отработали удары по кораблям на фоне учений НАТО в Чёрном море

Они поодиночке и в парах заходили на боевой курс. Роль условного противника играли два российских БДК.

3 июля, 02:20
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Российская военная авиация отработала нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне учений НАТО Sea Breeze 2021 в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России. Отмечается, что задействованы были самолёты морской авиации и ПВО ЧФ, а также авиация Южного военного округа.

"От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", — рассказали во флоте.

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Разведку в рамках учений выполнял самолёт-амфибия Бе-12. Роль отряда кораблей условного противника — большие десантные корабли "Саратов" и "Орск". "Против них" было задействовано 10 самолётов. Они одиночно и в парах выполняли заходы на боевой курс.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал учения Sea Breeze на Украине с участием стран НАТО. Глава государства отметил, что корабли альянса "припёрлись к нашим границам".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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