Российские самолёты отработали удары по кораблям на фоне учений НАТО в Чёрном море

Российская военная авиация отработала нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне учений НАТО Sea Breeze 2021 в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России. Отмечается, что задействованы были самолёты морской авиации и ПВО ЧФ, а также авиация Южного военного округа.

"От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", — рассказали во флоте.

Разведку в рамках учений выполнял самолёт-амфибия Бе-12. Роль отряда кораблей условного противника — большие десантные корабли "Саратов" и "Орск". "Против них" было задействовано 10 самолётов. Они одиночно и в парах выполняли заходы на боевой курс.