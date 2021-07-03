Сестра Бритни Спирс пожаловалась на поступающие угрозы расправой
30-летняя актриса Джейми Линн Спирс считает, что это связано с её поддержкой звёздной родственницы, пытавшейся избавиться от опекунства.
Фото © Instagram / Джемилиннспирс
Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс актриса Джейми Линн Спирс пожаловалась, что ей и её детям угрожают неизвестные. 30-летняя женщина попросила в "Инстаграме" прекратить травлю.
"Привет, я уважаю право каждого на самовыражение, но не могли бы вы, пожалуйста, прекратить угрозы смертью, в особенности детям", — пишет она в сториз.
Угрозы, с её слов, стали поступать после того, как она выступила в защиту своей сестры, попытавшейся избавиться от опеки. Джейми Линн Спирс пишет, что гордится Бритни.
Ранее Лайф писал, что физиономист уличил во лжи сестру Бритни Спирс, которая якобы всегда была на стороне певицы. Джейми Линн записала несколько сториз, рассказав о том, что она всегда поддерживала поп-диву и ничего не требовала взамен. Однако у эксперта есть причины сомневаться в её словах.
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