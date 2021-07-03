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Сестра Бритни Спирс пожаловалась на поступающие угрозы расправой

30-летняя актриса Джейми Линн Спирс считает, что это связано с её поддержкой звёздной родственницы, пытавшейся избавиться от опекунства.

3 июля, 01:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJTiBCegkdc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джемилиннспирс</a></p>

Фото © Instagram / Джемилиннспирс

Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс актриса Джейми Линн Спирс пожаловалась, что ей и её детям угрожают неизвестные. 30-летняя женщина попросила в "Инстаграме" прекратить травлю.

  • Сестра Бритни Спирс пожаловалась, что её детям угрожают. Фото © Instagram / Джемилиннспирс
    Сестра Бритни Спирс пожаловалась, что её детям угрожают. Фото © Instagram / Джемилиннспирс

Сестра Бритни Спирс пожаловалась, что её детям угрожают. Фото © Instagram / Джемилиннспирс

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"Привет, я уважаю право каждого на самовыражение, но не могли бы вы, пожалуйста, прекратить угрозы смертью, в особенности детям", — пишет она в сториз.

Угрозы, с её слов, стали поступать после того, как она выступила в защиту своей сестры, попытавшейся избавиться от опеки. Джейми Линн Спирс пишет, что гордится Бритни.

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Ранее Лайф писал, что физиономист уличил во лжи сестру Бритни Спирс, которая якобы всегда была на стороне певицы. Джейми Линн записала несколько сториз, рассказав о том, что она всегда поддерживала поп-диву и ничего не требовала взамен. Однако у эксперта есть причины сомневаться в её словах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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