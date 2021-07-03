Сестра Бритни Спирс пожаловалась на поступающие угрозы расправой

Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс актриса Джейми Линн Спирс пожаловалась, что ей и её детям угрожают неизвестные. 30-летняя женщина попросила в "Инстаграме" прекратить травлю.

"Привет, я уважаю право каждого на самовыражение, но не могли бы вы, пожалуйста, прекратить угрозы смертью, в особенности детям", — пишет она в сториз.

Угрозы, с её слов, стали поступать после того, как она выступила в защиту своей сестры, попытавшейся избавиться от опеки. Джейми Линн Спирс пишет, что гордится Бритни.