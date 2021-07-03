В Раде заявили, что русских на Украине лишили части прав человека

Депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Олег Семинский написал у себя на странице, а затем удалил пост о том, что русские на Украине теперь будут лишены части прав человека. Он назвал такие последствия принятия закона о коренных народах "трагедией для российского Кремля и украинских олигархов", а для украинцев — началом "восстановления справедливости".

"Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определёнными нормами международного права, а также предусмотренными в конституции и законах Украины", — написал представитель законодательной власти в удалённом впоследствии посте.

Его коллега от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович успел зафиксировать эту публикацию и разместил у себя на странице, снабдив комментариями об уровне интеллекта автора трактовки закона. Аргументировал парламентарий такую свою оценку тем, что и украинцы не фигурируют в новом законе, а значит, они тоже лишены прав человека.

"Мол, ура, отныне официально русских можно вообще не считать за людей... И, следуя ... логике данного нардепа от "Слуги народа", теперь украинцы тоже будут лишены гражданских прав", — написал Рабинович в "Фейсбуке".