В Раде заявили, что русских на Украине лишили части прав человека
На что коллеги по заксобранию указали автору данного заявления, что в новоявленном законе "о коренных народах" не числятся и сами украинцы.
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Депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Олег Семинский написал у себя на странице, а затем удалил пост о том, что русские на Украине теперь будут лишены части прав человека. Он назвал такие последствия принятия закона о коренных народах "трагедией для российского Кремля и украинских олигархов", а для украинцев — началом "восстановления справедливости".
"Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определёнными нормами международного права, а также предусмотренными в конституции и законах Украины", — написал представитель законодательной власти в удалённом впоследствии посте.
Его коллега от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович успел зафиксировать эту публикацию и разместил у себя на странице, снабдив комментариями об уровне интеллекта автора трактовки закона. Аргументировал парламентарий такую свою оценку тем, что и украинцы не фигурируют в новом законе, а значит, они тоже лишены прав человека.
"Мол, ура, отныне официально русских можно вообще не считать за людей... И, следуя ... логике данного нардепа от "Слуги народа", теперь украинцы тоже будут лишены гражданских прав", — написал Рабинович в "Фейсбуке".
Между тем крымские татары закон Украины о коренных народах назвали клоунадой. Глава региональной национально-культурной автономии отметил, что все народы полуострова, включая коренные, уже обеспечены всеми необходимыми правами. Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом.
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