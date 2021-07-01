Рада приняла закон о коренных народах Украины, русские среди них не значатся
Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории.
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Верховная рада Украины утвердила в первом чтении 331 голосом, а затем приняла окончательно законопроект о коренных народах Незалежной. Прямую трансляцию ведёт парламентский телеканал "Рада". За документ проголосовало 325 депутатов, и это конституционное большинство.
Следующие критерии характеризуют коренные народы Украины. Это коренная по происхождению этническая общность, сформировавшаяся на территории страны, которая обладает:
- самобытными языком и культурой;
- традиционными, социальными, культурными и представительными органами.
Также такие народы осознают себя коренными, являются этническим меньшинством в составе населения и не обладают государственным образованием за пределами Украины.
В документе отдельно отмечено, что к коренным народам Крыма относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Им будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Такие народы смогут создавать свои школы, СМИ, а также получать финансирование из госбюджета.
Напомним, в мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.
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