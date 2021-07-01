Рада приняла закон о коренных народах Украины, русские среди них не значатся

Верховная рада Украины утвердила в первом чтении 331 голосом, а затем приняла окончательно законопроект о коренных народах Незалежной. Прямую трансляцию ведёт парламентский телеканал "Рада". За документ проголосовало 325 депутатов, и это конституционное большинство.

Следующие критерии характеризуют коренные народы Украины. Это коренная по происхождению этническая общность, сформировавшаяся на территории страны, которая обладает: самобытными языком и культурой;

традиционными, социальными, культурными и представительными органами. Также такие народы осознают себя коренными, являются этническим меньшинством в составе населения и не обладают государственным образованием за пределами Украины.