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Рада приняла закон о коренных народах Украины, русские среди них не значатся

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории.

1 июля, 14:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Верховная рада Украины утвердила в первом чтении 331 голосом, а затем приняла окончательно законопроект о коренных народах Незалежной. Прямую трансляцию ведёт парламентский телеканал "Рада". За документ проголосовало 325 депутатов, и это конституционное большинство.

Следующие критерии характеризуют коренные народы Украины. Это коренная по происхождению этническая общность, сформировавшаяся на территории страны, которая обладает:

  • самобытными языком и культурой;
  • традиционными, социальными, культурными и представительными органами.

Также такие народы осознают себя коренными, являются этническим меньшинством в составе населения и не обладают государственным образованием за пределами Украины.

В документе отдельно отмечено, что к коренным народам Крыма относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Им будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Такие народы смогут создавать свои школы, СМИ, а также получать финансирование из госбюджета.

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Напомним, в мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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