"Я очень надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Украина и Россия сейчас две разные страны, но я родился в то время, когда мы были братскими народами. У меня много друзей на Украине. Для болельщиков победа на турнире стала бы чем-то особенным, очень на это надеюсь", — заявил Мазепин.