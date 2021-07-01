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"Мы были братскими народами": Российский гонщик Мазепин пожелал Украине победы на Евро-2020

3 июля команда Андрея Шевченко в четвертьфинале сыграет с командой Англии. Встреча состоится на стадионе "Олимпико" в Риме.

1 июля, 14:09
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPLs5gNN0Qp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nikita Mazepin</a></p>

Фото © Instagram / Nikita Mazepin

Российский гонщик команды "Формула-1" Haas Никита Мазепин заявил, что после вылета сборной России с чемпионата Европы по футболу болеет за Украину. Об этом сообщает GPfans.

"Я очень надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Украина и Россия сейчас две разные страны, но я родился в то время, когда мы были братскими народами. У меня много друзей на Украине. Для болельщиков победа на турнире стала бы чем-то особенным, очень на это надеюсь", — заявил Мазепин.

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В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины со счётом 2:1 в дополнительное время победила команду Швеции. Решающий гол на последних минутах забил Артём Довбик.

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Следующим соперником команды Андрея Шевченко на Евро-2020 станет сборная Англии. Встреча состоится в субботу, 3 июля, на римском стадионе "Олимпико".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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