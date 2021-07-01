"Мы были братскими народами": Российский гонщик Мазепин пожелал Украине победы на Евро-2020
3 июля команда Андрея Шевченко в четвертьфинале сыграет с командой Англии. Встреча состоится на стадионе "Олимпико" в Риме.
Фото © Instagram / Nikita Mazepin
Российский гонщик команды "Формула-1" Haas Никита Мазепин заявил, что после вылета сборной России с чемпионата Европы по футболу болеет за Украину. Об этом сообщает GPfans.
"Я очень надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Украина и Россия сейчас две разные страны, но я родился в то время, когда мы были братскими народами. У меня много друзей на Украине. Для болельщиков победа на турнире стала бы чем-то особенным, очень на это надеюсь", — заявил Мазепин.
"Хотели мирно футбол посмотреть": Российский фанат рассказал, как поход на матч Украины обернулся разбитым лицом и порванным флагом
В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины со счётом 2:1 в дополнительное время победила команду Швеции. Решающий гол на последних минутах забил Артём Довбик.
Следующим соперником команды Андрея Шевченко на Евро-2020 станет сборная Англии. Встреча состоится в субботу, 3 июля, на римском стадионе "Олимпико".
Евро-2020. Главное по теме
Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч 1/4 финала Евро-2020
сегодня в 08:41
Консульство РФ обратилось в полицию Шотландии после нападения украинских фанатов на российского болельщика
сегодня в 03:47
Он виноват, но он не виноват: РФС поставил Черчесову "двойку", но не признал ответственным за провал на Евро
вчера в 21:40
Комментариев: 0