Актёр и музыкант Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Состояние 70-летнего артиста медики оценивают как очень тяжёлое. В больнице он находится уже пятые сутки.
Пётр Мамонов. Фото © ТАСС / Ян Линн
Актёр и музыкант Пётр Мамонов в тяжёлом состоянии доставлен в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"Он в Коммунарке пятый день, состояние очень тяжёлое, в реанимации. Больше пока ничего не знаю", — сказала собеседница.
Два года назад 70-летний Пётр Мамонов пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Как позже рассказал сам артист, время в больнице он проводил за чтением Евангелия и других религиозных текстов.
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