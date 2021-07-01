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Актёр и музыкант Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Состояние 70-летнего артиста медики оценивают как очень тяжёлое. В больнице он находится уже пятые сутки.

1 июля, 14:09
<p>Пётр Мамонов. Фото © ТАСС / Ян Линн</p>

Пётр Мамонов. Фото © ТАСС / Ян Линн

Актёр и музыкант Пётр Мамонов в тяжёлом состоянии доставлен в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Он в Коммунарке пятый день, состояние очень тяжёлое, в реанимации. Больше пока ничего не знаю", — сказала собеседница.

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Два года назад 70-летний Пётр Мамонов пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Как позже рассказал сам артист, время в больнице он проводил за чтением Евангелия и других религиозных текстов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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