Актёр и музыкант Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Актёр и музыкант Пётр Мамонов в тяжёлом состоянии доставлен в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Он в Коммунарке пятый день, состояние очень тяжёлое, в реанимации. Больше пока ничего не знаю", — сказала собеседница.