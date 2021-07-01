В Москве закончилась новосибирская антиковидная вакцина "Эпиваккорона"
В связи с этим запись на прививку этим препаратом временно приостановлена. В ближайшее время ожидается поставка.
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Из-за всплеска желающих привиться от коронавируса в столице закончилась вакцина "Эпиваккорона", которую производит новосибирский центр "Вектор". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
"Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", — указано в сообщении.
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Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковном ТЦ женщине сломали челюсть в драке из-за прививки от ковида. Причиной потасовки стало не обилие людей, а попытка одного из мужчин пройти к врачам без очереди.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
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