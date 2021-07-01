В Москве закончилась новосибирская антиковидная вакцина "Эпиваккорона"

Из-за всплеска желающих привиться от коронавируса в столице закончилась вакцина "Эпиваккорона", которую производит новосибирский центр "Вектор". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковном ТЦ женщине сломали челюсть в драке из-за прививки от ковида. Причиной потасовки стало не обилие людей, а попытка одного из мужчин пройти к врачам без очереди.