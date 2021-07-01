"Сожгла остатки здоровой ткани": Врач назвал главную ошибку певицы МакSим перед госпитализацией
Двусторонняя полисегментарная пневмония, которую диагностировали у артистки, означает тотальное поражение лёгких, отметил специалист. По его словам, при этом недуге (помимо острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена) также развивается сильнейшая интоксикация организма.
Певица МакSим. Фото © Instagram / maksimartist
Если бы певица МакSим (Марина Максимова) с первых дней болезни соблюдала постельный режим и лечилась, то болезнь не привела бы к таким страшным последствиям, убеждён врач-пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, артистке необходимо было отменить концерт в Казани, а не выступать на сцене с высокой температурой.
"Эта бактерия разрушает лёгочную ткань так же, как пламя плавит целлофановый пакет. За счёт сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать", — рассказал специалист в интервью сайту kp.ru.
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Двусторонняя полисегментарная пневмония, которую диагностировали у МакSим, означает тотальное поражение лёгких, отметил специалист. По его словам, при этом недуге (помимо острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена) развивается сильнейшая интоксикация организма. Вместе с тем возбудитель болезни — пневмококк — негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему.
Как объяснил медик, небольшое количество этого вируса всегда есть в человеческом организме, поэтому во избежание осложнений рекомендовано делать прививку от пневмококка каждые пять лет. Особенно это касается людей, которые часто находятся в разъездах.
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Также, по словам Пурясева, усугубляет ситуацию и алкоголь, с зависимостью от которого 38-летняя певица боролась не один год. Дело в том, что большие дозы спиртного наносят непоправимый ущерб организму.
"Не зря медики советуют плотно закусывать: на 100 граммов водки — 200 граммов мяса. Это хотя бы частично смягчает атаку на печень. Кроме того, спиртное вымывает аминокислоты, витамины и другие полезные вещества: таким образом, организму нечем компенсировать борьбу с инфекцией", — заключил специалист.
Напомним, певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
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