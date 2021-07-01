Если бы певица МакSим (Марина Максимова) с первых дней болезни соблюдала постельный режим и лечилась, то болезнь не привела бы к таким страшным последствиям, убеждён врач-пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, артистке необходимо было отменить концерт в Казани, а не выступать на сцене с высокой температурой.

"Эта бактерия разрушает лёгочную ткань так же, как пламя плавит целлофановый пакет. За счёт сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать", — рассказал специалист в интервью сайту kp.ru.

Двусторонняя полисегментарная пневмония, которую диагностировали у МакSим, означает тотальное поражение лёгких, отметил специалист. По его словам, при этом недуге (помимо острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена) развивается сильнейшая интоксикация организма. Вместе с тем возбудитель болезни — пневмококк — негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему.

Как объяснил медик, небольшое количество этого вируса всегда есть в человеческом организме, поэтому во избежание осложнений рекомендовано делать прививку от пневмококка каждые пять лет. Особенно это касается людей, которые часто находятся в разъездах.

Также, по словам Пурясева, усугубляет ситуацию и алкоголь, с зависимостью от которого 38-летняя певица боролась не один год. Дело в том, что большие дозы спиртного наносят непоправимый ущерб организму.