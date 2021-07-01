Песков заверил, что проблемы с получением QR-кодов скоро устранят

Проблемы с получением QR-кодов, которые с недавних пор необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве и области, в ближайшие несколько дней будут устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, система работает пока, наверное, недолжным образом. Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели всё это будет нормализовано", — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.