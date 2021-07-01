Песков заверил, что проблемы с получением QR-кодов скоро устранят
Сейчас система не работает должным образом, отметил пресс-секретарь главы государства. По его словам, в ближайшие дни все неполадки разрешатся.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Проблемы с получением QR-кодов, которые с недавних пор необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве и области, в ближайшие несколько дней будут устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, система работает пока, наверное, недолжным образом. Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели всё это будет нормализовано", — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Бизнес-омбудсмен заявил, что столичные рестораны потеряли до 80% выручки из-за введения этих ограничений.
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