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Песков заверил, что проблемы с получением QR-кодов скоро устранят

Сейчас система не работает должным образом, отметил пресс-секретарь главы государства. По его словам, в ближайшие дни все неполадки разрешатся.

1 июля, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Проблемы с получением QR-кодов, которые с недавних пор необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве и области, в ближайшие несколько дней будут устранены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, система работает пока, наверное, недолжным образом. Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели всё это будет нормализовано", — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерирующих QR-коды для прохода в кафе

Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерирующих QR-коды для прохода в кафе

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Бизнес-омбудсмен заявил, что столичные рестораны потеряли до 80% выручки из-за введения этих ограничений.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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