Мясников призвал запретить понятия "иммунитет", "антитела" и "мутирующие штаммы"

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что необходимо запретить многие медицинские термины для публичного произношения или печати. По его словам, большинство людей, которые их используют, понятия не имеют о значении, тем самым искажая смысл.

"В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление". Ни один человек, произносящий эти слова, не понимает, что он говорит и с кем он говорит", — написал Мясников в своём телеграм-канале.

Телеведущий подчеркнул, что зачастую неверно используют эти термины даже врачи. А то небольшое количество профессионалов, которые пытаются что-то объяснить, делают только хуже, так как кидают в массы термины и понятия, "на понимание которых необходимо десять лет специального университетского образования". По словам Мясникова, за употреблением таких терминов стоит "минусовая информация".