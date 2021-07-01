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Мясников призвал запретить понятия "иммунитет", "антитела" и "мутирующие штаммы"

По словам врача, даже медики публично ошибаются в употреблении этих терминов. А небольшое число профессионалов, которые их разъясняют, делают ещё хуже.

1 июля, 11:46
<p>Александр Мясников. Фото © Instagram / drmyasnikov.ru</p>

Александр Мясников. Фото © Instagram / drmyasnikov.ru

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что необходимо запретить многие медицинские термины для публичного произношения или печати. По его словам, большинство людей, которые их используют, понятия не имеют о значении, тем самым искажая смысл.

"В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление". Ни один человек, произносящий эти слова, не понимает, что он говорит и с кем он говорит", — написал Мясников в своём телеграм-канале.

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Телеведущий подчеркнул, что зачастую неверно используют эти термины даже врачи. А то небольшое количество профессионалов, которые пытаются что-то объяснить, делают только хуже, так как кидают в массы термины и понятия, "на понимание которых необходимо десять лет специального университетского образования". По словам Мясникова, за употреблением таких терминов стоит "минусовая информация".

Ранее Мясников рассказал о необъяснимом симптоме нехватки витамина D. Доктор также развеял миф о том, что для получения этого элемента нужно обязательно загорать.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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