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В Кремле отреагировали на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Ранее лидер Незалежной заявил, что россияне и украинцы — не один народ. Он отметил, что между странами есть много общего, в том числе часть истории, память, трагедии и победа над фашизмом.

1 июля, 12:02
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский триколор всегда будет развеваться на фасаде Государственной думы. Так он в интервью Первому каналу прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об украинском флаге над зданием нижней палаты российского парламента.

"Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться всё-таки российский триколор", — сказал Песков.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинцы и россияне — не один народ. Лидер Незалежной отметил, что между странами есть много общего, в том числе часть истории, память, трагедии и победа над фашизмом. Он также подчеркнул, что если бы россияне и украинцы действительно были одним народом, то "в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался жёлто-голубой флаг".

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А накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины — явно недружественно к РФ. Российский лидер также заявил, что Зеленский отдал Украину под внешнее управление. Он отметил, что ключевые вопросы жизни Незалежной решаются в Вашингтоне, а также в Берлине и Париже.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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