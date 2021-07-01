В Кремле отреагировали на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Ранее лидер Незалежной заявил, что россияне и украинцы — не один народ. Он отметил, что между странами есть много общего, в том числе часть истории, память, трагедии и победа над фашизмом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский триколор всегда будет развеваться на фасаде Государственной думы. Так он в интервью Первому каналу прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об украинском флаге над зданием нижней палаты российского парламента.

"Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться всё-таки российский триколор", — сказал Песков.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинцы и россияне — не один народ. Лидер Незалежной отметил, что между странами есть много общего, в том числе часть истории, память, трагедии и победа над фашизмом. Он также подчеркнул, что если бы россияне и украинцы действительно были одним народом, то "в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался жёлто-голубой флаг".