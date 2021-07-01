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Путин ввёл уголовное наказание за организацию работы нежелательных НПО

Такая ответственность также вводится за участие в таких организациях и сбор средств для них.

1 июля, 11:57

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Уголовная ответственность также вводится за участие в таких организациях и сбор средств для них.

Ранее в Уголовном кодексе была установлена единая ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составлял от 300 тысяч до полумиллиона рублей, а срок лишения свободы — от двух до шести лет. Теперь же эта статья будет включать в себя три состава уголовно наказуемого деяния, в том числе ответственность за организацию работы НПО.

Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую неправительственные организации. В список попали британские Future of Russia Foundation (фонд "Будущее России"), Khodorkovsky Foundation (фонд Ходорковского) и Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), а также французская European Choice ("Европейский выбор").

В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом

В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом

Таким образом, на данный момент в реестре нежелательных значится 37 организаций: 20 из США, четыре из Германии, шесть из Великобритании, две из Чехии и Франции и по одной из Румынии, Литвы, Канады и Бельгии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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