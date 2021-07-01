Путин ввёл уголовное наказание за организацию работы нежелательных НПО

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Уголовная ответственность также вводится за участие в таких организациях и сбор средств для них.

Ранее в Уголовном кодексе была установлена единая ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составлял от 300 тысяч до полумиллиона рублей, а срок лишения свободы — от двух до шести лет. Теперь же эта статья будет включать в себя три состава уголовно наказуемого деяния, в том числе ответственность за организацию работы НПО.

Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую неправительственные организации. В список попали британские Future of Russia Foundation (фонд "Будущее России"), Khodorkovsky Foundation (фонд Ходорковского) и Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), а также французская European Choice ("Европейский выбор").