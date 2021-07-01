Под Тамбовом изрезали ножом активиста, готовившего обращение к Путину из-за мусорного полигона
Мужчину сильно избили трое неизвестных, нанеся несколько ножевых ранений. Сейчас правоохранители пытаются выйти на след преступников, в районе введён план "Перехват".
Активиста, готовившего для прямой линии с Владимиром Путиным жалобу о строительстве мусорного полигона под Тамбовом, изрезали ножом. Видео © Соцсети
В Тамбовской области трое неизвестных напали с ножом на местного активиста Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили.
По словам женщины, Роман вместе с другими местными жителями хотел попросить у президента не допустить строительства мусорного полигона в регионе. Мужчину подкараулили неизвестные прямо около его дома.
"Нападение произошло в 8:10 у ворот дома Герасимова в селе Берёзовка. Трое неизвестных выскочили из кустов и попытались вытащить Романа из машины", — рассказала Ura.ru собеседница.
По словам знакомой Романа, активисту нанесли три ножевых ранения и сильно избили. Всё это произошло на глазах у жены и сына Герасимова. Как отметила собеседница, против семьи "злоумышленники применили слезоточивый газ". Кроме того, преступники также порезали шину автомобиля активиста.
В полиции сообщили, что потерпевшего госпитализировали, сейчас он в сознании и даёт показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством мусорного полигона. Добавим, что преступников пока не удалось поймать, в районе введён план "Перехват".
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