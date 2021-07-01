Песков заявил, что Путин всегда будет уважать президента США

Президент России Владимир Путин всегда будет сохранять уважение к лидеру США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал в интервью Первому каналу .

"Путин очень реалистично на всё это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге", — отметил Песков.