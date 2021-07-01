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Песков заявил, что Путин всегда будет уважать президента США

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава государства очень реалистично смотрит на ситуацию и всегда уважителен в отношениях.

1 июля, 11:30
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66011" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин всегда будет сохранять уважение к лидеру США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

"Путин очень реалистично на всё это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге", — отметил Песков.

Путин объяснил, как нужно "включать голову"

Путин объяснил, как нужно "включать голову"

Напомним, накануне в ходе прямой линии Путин объяснил, зачем встречался с американским лидером Джо Байденом. Переговоры глав России и США прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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