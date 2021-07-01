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Сталкер зарезал любимую модель, устав постоянно слышать от неё отказы, а после покончил с собой

Девушку обнаружили на ферме, куда она, как обычно, направилась, чтобы покататься верхом. Избавиться от её тела сталкеру не позволили свидетели, которые бросились Грейси на помощь, но спасти её не смогли.

1 июля, 10:28

Фото © Instagram/padsequestrian

Жизнь 23-летней модели Грейси Спинкс из Честерфилда, Великобритания, оборвалась по вине парня, с которым девушка раньше работала вместе на складе. 35-летний Майкл Селлерс оказывал Грейси постоянные знаки внимания. Он не останавливался, несмотря на то что девушку это не интересовало. Она обожала верховую езду и поэтому свободное время предпочитала проводить на ферме вместе со своим конём Пэдди, а не с бывшим коллегой.

Фото © Instagram/padsequestrian

Фото © Instagram/padsequestrian

Именно там в тот роковой день Майкл и напал на модель. Он оставил машину неподалёку от загона и пробрался в конюшню, где Грейси ухаживала за конём. Парень прихватил с собой сумку с ножами, топором, виагрой и запиской "Не лги!", поэтому он был максимально готов. Девушка вызвала у него неистовую ярость, и он зарезал её с такой силой, что проткнул насквозь, пишет Metro.

Фото © Instagram/padsequestrian

Фото © Instagram/padsequestrian

Майкл не успел изнасиловать модель, а затем завершить начатое и избавиться от тела, потому что на шум прибежали работники фермы. Они спугнули сталкера, и тот сбежал в лес. Свидетели вызвали скорую и до её приезда пытались оказать Грейси помощь, но спасти девушку не удалось. Позже в лесу был обнаружен труп Майкла. И, по мнению полиции, это было самоубийство.

Фото © Instagram/padsequestrian

Фото © Instagram/padsequestrian

Мою прекрасную дочь Грейси жестоко отняли у меня, её отца, брата и сестры, а также всех тех, кто любил её и ценил. Это непростительно

Мама Грейси

Появились фото счастливой невесты, которая ещё не подозревала, что муж задушит её на глазах у дочери

Появились фото счастливой невесты, которая ещё не подозревала, что муж задушит её на глазах у дочери

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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