Сталкер зарезал любимую модель, устав постоянно слышать от неё отказы, а после покончил с собой

Девушку обнаружили на ферме, куда она, как обычно, направилась, чтобы покататься верхом. Избавиться от её тела сталкеру не позволили свидетели, которые бросились Грейси на помощь, но спасти её не смогли.