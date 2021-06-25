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Появились фото счастливой невесты, которая ещё не подозревала, что муж задушит её на глазах у дочери

Хараламбос оказался настоящим тираном: контролировал каждое движение Кэролайн и был очень ревнив без причины. Спустя два года брака девушка собиралась уйти от него, и тогда муж набросился на неё и задушил в детской, пока их дочь плакала в кроватке.

25 июня, 13:10

Фото © Facebook / Maria & Sandy Algarve Wedding Photographer

Кэролайн Крауч познакомилась с пилотом Хараламбосом Анагностопулосом из Греции, которого друзья называли Бабис, в 15 лет. Он был старше неё на 13 лет, но пара быстро нашла общий язык. И вот спустя три года отношений Бабис и Кэролайн решили пожениться в Алгарве, Португалия. Фотограф Мария Эйеро хорошо запомнила жениха и невесту, ведь они стали одними из первых её клиентов и вели себя невозможно мило.

Фото © Facebook / Bianca Pereira Make-up Artist

Фото © Facebook / Bianca Pereira Make-up Artist

Они выглядели влюблёнными по уши, постоянно держались за руки и целовались. Они были невероятно трогательными, а жених не мог отвести от невесты взгляд. Он был очень добрым и нежным по отношению к ней, а Кэролайн светилась от счастья

Мария Эйеро

Фото © Facebook / Maria & Sandy Algarve Wedding Photographer

Фото © Facebook / Maria & Sandy Algarve Wedding Photographer

Мария запечатлела и подготовку к свадьбе, и саму церемонию. Стилист делала причёску и наносила макияж Кэролайн, а она постоянно мешала, не в силах сдержать нетерпеливую улыбку. Фотограф объяснила, что съёмка получилась очень интимной, потому что в тот день с молодожёнами была лишь она и стилист. Ни родные, ни друзья не присутствовали, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Maria & Sandy Algarve Wedding Photographer

Фото © Facebook / Maria & Sandy Algarve Wedding Photographer

Когда я увидела новости, я была в шоке. Я не могла поверить. После всего того, что я видела на их свадьбе, это было просто невозможно. Это настоящая трагедия. Но она только в очередной раз доказывает, что мы не знаем того, что происходит за закрытой дверью

Мария Эйеро

Фото © Facebook / Maria & Sandy Algarve Wedding Photographer

Фото © Facebook / Maria & Sandy Algarve Wedding Photographer

Бабис солгал полиции, обставив убийство жены как ограбление. Однако доказательства были против него: фитнес-браслет Кэролайн указал на настоящее время смерти, которая наступила гораздо раньше заявленного. А система GPS на телефоне пилота раскрыла, что он спокойно перемещался по дому, хотя изначально он уверял, что лежал связанным на полу в гостиной и слушал крики жены.

Муж в слезах рассказывал, как грабители задушили жену на глазах у дочки, но убийцей оказался он сам

Муж в слезах рассказывал, как грабители задушили жену на глазах у дочки, но убийцей оказался он сам

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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