Появились фото счастливой невесты, которая ещё не подозревала, что муж задушит её на глазах у дочери

Хараламбос оказался настоящим тираном: контролировал каждое движение Кэролайн и был очень ревнив без причины. Спустя два года брака девушка собиралась уйти от него, и тогда муж набросился на неё и задушил в детской, пока их дочь плакала в кроватке.