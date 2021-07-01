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В Чили совершено нападение на двукратного чемпиона России в составе ЦСКА

36-летнего футболиста, уже завершившего карьеру, атаковали по время прогулки возле его дома. В результате ему сломали позвонок.

1 июля, 11:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CCtJUYrjv89/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mark Gonzalez</a></p>

Фото © Instagram / Mark Gonzalez

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес подвергся нападению в Сантьяго. Об этом 36-летний игрок, уже завершивший свою карьеру, сообщил в интервью изданию La Tercera.

"У нас есть традиция — вместе с женой и детьми подниматься на гору, которая находится недалеко от нашего дома. Мы хорошо знакомы с маршрутом, поэтому не обратили внимания на выстрел. В какой-то момент нас окликнули и начали угрожать", рассказал Гонсалес.

В результате нападения бывшему игроку ЦСКА сломали позвонок. Сейчас его уже выписали из больницы — он восстанавливается в домашних условиях.

"Мне сказали, что нападавшие на нас задержаны. Надеюсь, они будут наказаны по всей строгости закона. Больше всего меня беспокоит то, что пришлось пережить моим детям", сказал Гонсалес.

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Хавбек играл за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе армейцев он провёл 69 встреч, забил десять мячей и сделал 13 голевых передач. С командой Гонсалес выиграл два чемпионата России, два Кубка страны и национальный Суперкубок.

В 2019 году полузащитник завершил карьеру. В марте 2021-го он пережил инфаркт миокарда.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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