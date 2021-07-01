В Чили совершено нападение на двукратного чемпиона России в составе ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес подвергся нападению в Сантьяго. Об этом 36-летний игрок, уже завершивший свою карьеру, сообщил в интервью изданию La Tercera.

"У нас есть традиция — вместе с женой и детьми подниматься на гору, которая находится недалеко от нашего дома. Мы хорошо знакомы с маршрутом, поэтому не обратили внимания на выстрел. В какой-то момент нас окликнули и начали угрожать", — рассказал Гонсалес.

В результате нападения бывшему игроку ЦСКА сломали позвонок. Сейчас его уже выписали из больницы — он восстанавливается в домашних условиях.

"Мне сказали, что нападавшие на нас задержаны. Надеюсь, они будут наказаны по всей строгости закона. Больше всего меня беспокоит то, что пришлось пережить моим детям", — сказал Гонсалес.

Хавбек играл за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе армейцев он провёл 69 встреч, забил десять мячей и сделал 13 голевых передач. С командой Гонсалес выиграл два чемпионата России, два Кубка страны и национальный Суперкубок.