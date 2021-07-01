Василевского снова обломали: Почему НХЛ позорно не замечает лучшего вратаря мира Российского голкипера второй год подряд оставили без индивидуального приза в сильнейшей лиге мира. При этом всё профессиональное сообщество считает, что ему нет равных в воротах. 1 июля, 11:30 Фото © НХЛ

В НХЛ приняли беспрецедентное по своей абсурдности решение. Вот разбудите среди ночи любого болельщика или эксперта, прилично разбирающегося в хоккее, и он вам скажет, что на данный момент лучшим вратарём мира является голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Но в сильнейшей лиге планеты, где уже который год блестяще выступает россиянин, решили пойти другим путём.

Второй год подряд они оставили нашего хоккеиста без индивидуальной награды по итогам регулярного чемпионата. В прошлом году приз лучшему вратарю "Везина Трофи" достался американцу Коннору Хеллебайку из клуба "Виннипег Джетс", в этом — канадцу Марку-Андре Флёри из команды "Вегас Голден Найтс". Безусловно, оба эти спортсмена достойны уважения, но ведь лучший-то Василевский. Тут и спорить нечего!

Сразу надо сказать, что обладатель приза "Везина Трофи" определяется голосованием генеральных менеджеров 31 клуба НХЛ. Каждый из них называл свою тройку, баллы распределялись по схеме 5-3-1 (за первое, второе и третье место соответственно). Итак, Флёри набрал 108 очков, на первое место его поставили 14 генеральных менеджеров. Василевский получил 99 баллов при 12 первых местах. Третьим в голосовании стал немецкий вратарь команды "Колорадо Эвеланш" Филипп Грубауэр (36 очков, два первых места).

Посмотрим на статистику. В минувшем регулярном чемпионате, по итогам которого и присуждается "Везина Трофи", Флёри занял лишь третье место по среднему числу пропущенных шайб (1,98) и проценту отражённых бросков (92,8%). По этим показателям у Василевского были приблизительно такие же цифры. А вот по количеству выигранных с командой матчей россиянин заметно обошёл канадца (31 против 26). В чём же дело, господа генеральные менеджеры?

Пресс-служба НХЛ недвусмысленно намекает, что 36-летний голкипер получил приз по совокупности прежних заслуг. Канадец за 17 проведённых в НХЛ сезонов выиграл три Кубка Стэнли с командой "Питтсбург Пингвинз", но на индивидуальный приз ранее даже ни разу не номинировался.

— В 2021 году до генменеджеров, видимо, дошло, что, если не присудить ему этот приз сейчас, новый шанс ветерану может уже не представиться. Зато у 26-летнего Василевского их будет ещё с десяток. Если хотите, можете считать этот приз признанием всех его суммарных заслуг, — отмечается в материале на сайте НХЛ.

Болельщики в своей оценке решения НХЛ были единодушны. В социальных сетях они не стесняясь критиковали его, называя Василевского безоговорочно лучшим вратарём мира.

— Василевский заслужил этот приз и всё. Даже болельщики "Вегаса" знают, что это так. Остальные обманывают себя, — написал американский пользователь с ником Carter Hart.

— Я действительно ожидал, что Василевский выиграет приз "Везина Трофи", но этого не случилось. Это просто преступление против Андрея, — считает его соотечественник Kurt Weber.

Да что там фанаты, сам Флёри скромно заявил, что отдаёт пальму первенства во вратарском деле именно Василевскому.

— Сам я всё же считаю Василевского лучшим вратарём в мире. Он быстр, гибок, за его игрой смотреть одно удовольствие, он постоянно делает поразительные вещи и обладает всеми качествами, которые вратарю необходимы, — отметил канадец.

Показательно, что и освещающие события в НХЛ журналисты доступными им методами выразили несогласие с мнением генеральных менеджеров клубов. Они без сомнений включили Василевского в первую символическую сборную сезона, тогда как Флёри попал лишь во второй её состав.

Также стоит привести результаты голосования за обладателя "Харт Трофи" — приза самому ценному игроку для своей команды в сезоне НХЛ. Обладатель этой награды также определяется голосованием членов Ассоциации хоккейных журналистов. Первое место занял канадский капитан команды "Эдмонтон Ойлерз" Конор Макдэвид, получивший 1000 очков. Василевский в этой номинации стал седьмым (57 баллов). Флёри никто из журналистов не включил даже в пятёрку сильнейших игроков сезона.

Даже тренеры других клубов НХЛ не сомневались, что Василевскому второй раз в карьере достанется "Везина Трофи". Ранее россиянин получил почётный приз в 2019 году.

— Он просто доминирует в воротах. Именно благодаря Василевскому "Тампа" входит в элиту НХЛ. Я абсолютно уверен, что он в этом году получит "Везину". О чём тут говорить? — рассыпался в комплиментах наставник команды "Каролина Харрикейнз" Рон Бриндамор.

Хорошо ещё, что в случае с призом лучшему новичку сезона в НХЛ не стали руководствоваться извращённой логикой, а просто-напросто отдали награду самому достойному, а именно нашему Кириллу Капризову. Слава богу, что в этой номинации бал правят не генеральные менеджеры, а журналисты.

Российского форварда, фантастически себя проявившего в дебютном сезоне в составе команды "Миннесота Уайлд", на первое место поставили 99 из 100 представителей СМИ. Единственным, кто выразил альтернативную точку зрения, стал шведский журналист Пер Бьюрман, представляющий газету Aftonbladet. Он отдал первую позицию нападающему команды "Даллас Старз" Джейсону Робертсону.

Дэн Мильштейн, агент Василевского, не стал драматизировать ситуацию. Он напомнил, что перед россиянином стоят более масштабные задачи.

— Это не тот приз, который нужен Андрею. Он сосредоточен на том, чтобы помочь "Тампе" выиграть второй Кубок Стэнли подряд, — подчеркнул Мильштейн.

Конечно, обидно, что в НХЛ вот таким наглым образом отказываются замечать выдающиеся успехи нашего вратаря. Но отвечать надо делами, а россиянин сейчас играет со своей "Тампой" в финале плей-офф против команды "Монреаль Канадиенс". И играет превосходно.

Первые два матча серии остались за "Лайтнинг" — 5:1 и 3:1. Во второй встрече Василевский отразил 42 броска соперников из 43 и был признан лучшим игроком матча. До второго подряд Кубка Стэнли его команде осталось всего две победы.

Кстати, для справки, хвалёный Флёри со своим "Вегасом" в полуфинале плей-офф не устоял против "Монреаля". Посмотрим, за кем окажется последнее слово по итогам сезона.