Без розовых очков: В Кремле не ожидают смены недружественного курса США по отношению к России
Американцы после женевских переговоров двух президентов вряд ли отступятся от своей стратегической линии.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В Кремле не ожидают перемен в недружественной политике США по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
"Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить розовые очки", — заявил пресс-секретарь президента.
Россия ожидает, что американцы "не отступятся от своей стратегической линии". Политика Вашингтона, по словам Пескова, не является дружественной по отношению к Москве.
Ранее в НАТО заявили, что Чёрное море не является российским, а альянс останется в регионе с целью поддержки своих партнёров.
Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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