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Без розовых очков: В Кремле не ожидают смены недружественного курса США по отношению к России

Американцы после женевских переговоров двух президентов вряд ли отступятся от своей стратегической линии.

1 июля, 11:43

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Кремле не ожидают перемен в недружественной политике США по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить розовые очки", — заявил пресс-секретарь президента.

Россия ожидает, что американцы "не отступятся от своей стратегической линии". Политика Вашингтона, по словам Пескова, не является дружественной по отношению к Москве.

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Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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