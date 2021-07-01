В Кремле не ожидают перемен в недружественной политике США по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить розовые очки", — заявил пресс-секретарь президента.

Россия ожидает, что американцы "не отступятся от своей стратегической линии". Политика Вашингтона, по словам Пескова, не является дружественной по отношению к Москве.

Ранее в НАТО заявили, что Чёрное море не является российским, а альянс останется в регионе с целью поддержки своих партнёров.