Песков: Вспышка ковида в России диктует необходимость жёстких мер

"Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жёстких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет", — заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, в России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида, сегодня зарегистрировали 672 летальных исхода, это снова максимум за пандемию. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцины от коронавируса получили уже около 23 миллионов человек.