НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Вспышка ковида в России диктует необходимость жёстких мер

Ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной: третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности.

1 июля, 12:03
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Ковалев Петр</p>

Фото © ТАСС / Ковалев Петр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость жёстких ограничительных мер диктует новая вспышка коронавируса в стране.

"Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жёстких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет", заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида

Путин рассказал, какой вакциной привился от ковида

Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, в России третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида, сегодня зарегистрировали 672 летальных исхода, это снова максимум за пандемию. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцины от коронавируса получили уже около 23 миллионов человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: О войне говорить не нужно, поскольку она невозможна

сегодня в 12:58

Время ревакцинироваться, а мы ещё думаем: Что выбрать для второй прививки?

сегодня в 12:28

Новые знаки ПДД, пособия, ипотека: Что меняется в жизни россиян с 1 июля 2021 года

сегодня в 12:08

В Забайкалье многодетная мать бросила мёртвую трёхмесячную дочь в квартире и ушла в запой на несколько дней

сегодня в 13:04

Плюс одна фобия в копилку: Акула выпрыгнула из Красного моря и откусила пятку туристу-парашютисту

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1