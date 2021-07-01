Время ревакцинироваться, а мы ещё думаем: Что выбрать для второй прививки? По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас в наличии два препарата, но повторно привиться можно любым. 1 июля, 12:28 Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Пока одни россияне до сих пор размышляют и сомневаются, у самых решительно настроенных уже пропал иммунитет после сделанной прививки от ковида. Тех, кто вакцинировался в числе первых, уже можно смело вычёркивать из списка защищённых: недолговечность антител к SARS-Cov-2 — уже достаточно широко известный факт. И это, конечно, крайне усложняет борьбу за коллективный иммунитет. Напомним, разгул инфекции можно свести к минимуму, только если более-менее одновременно привить примерно 70% населения. То есть у такого количества людей прямо сейчас должно быть достаточно антител.

Стартовавшая в Москва кампания по ревакцинации — по сути, попытка вернуть городу уже утраченные (и без того невеликие) успехи в этой борьбе, компенсировать катастрофические потери в количестве защищённых людей. Время работает против нас, антитела уходят сквозь пальцы.

Сергей Собянин заявил, что сейчас в наличии в столице два препарата — "Спутник V" и "Спутник лайт". Давайте ещё раз вспомним, что они собой представляют и чем отличаются.

"Спутник V" — это вакцина, которая вырабатывает антитела к коронавирусному "шипу" — Spyke-белку — и таким образом не даёт патогену зацепиться этим шипом за клетку нашего организма и попасть внутрь. Основа препарата — это оболочка аденовируса, в которую поместили ген S-белка. Этот ген в теле привитого запускает процесс производства шипов, и иммунитет при виде них начинает вырабатывать подходящие против них антитела. Вакцина состоит из двух доз. В первой ген S-белка находится внутри "тела" широко распространённого аденовируса 26-го типа, поэтому организм ввиду близкого знакомства с ним в основном легко переносит этот укол. А вот вторая доза часто воспринимается несколько тяжелее, поскольку в данном случае ген-"спайка" лежит в "теле" аденовируса более редкого, 5-го типа. Зачем понадобилось брать другой тип? По словам разработчиков, эта оболочка (5-го типа) гораздо чётче доставляет свою "начинку" туда, куда надо. Поэтому эффект от второго укола гораздо лучше. То есть это такой, можно сказать, контрольный выстрел. Чтоб наверняка.

Но реалии таковы, что некоторые вакцинированные на второй укол не приходят. А, кроме того, в медицинском сообществе надеются, что тем, кто привился как положено, необязательно повторно наносить вирусу двойной удар: достаточно ввести первую дозу. Вот именно для таких случаев сделали "Спутник лайт". Это не что иное, как первая доза "Спутника V". Эффективность от неё, конечно, поменьше, чем от двух уколов, но это всё-таки несравненно лучше, чем ничего. То есть если много людей сделают хотя бы "Лайт", то это уже будет хоть как-то похоже на контрнаступление. А чтобы ещё больше облегчить эту задачу, в центре Гамалеи готовят к выпуску второй вариант "Спутника лайт" — точно такой же по содержанию, только интраназальный. В виде аэрозоля в нос.

Что ещё у нас есть? Есть "Эпиваккорона" — разработка новосибирского центра "Вектор". В ней находятся гены не всего S-белка, а трёх его составных частей. Микробиологи уверены, что их вполне достаточно для выработки нужных антител.

И есть "Ковивак" от центра Чумакова, созданный по традиционной технологии: это вся частица вируса SARS-Cov-2 целиком, только убитая.

Мнения обо всех этих препаратах очень разнятся, но спор о том, что именно выбрать, — это уже второй шаг. А большинство россиян сейчас находятся на первом этапе — решают, делать или не делать прививку от ковида в принципе. А решать, как правило, не очень хочется. Очень хочется, чтобы пандемия сама как-нибудь рассосалась. Но она сама по себе не рассасывается. В отличие от антител.