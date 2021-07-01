Песков: На Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть
По словам представителя Кремля, молодое поколение в Незалежной воспитывается "в духе ненависти к России".
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Ненависть к русским, которая прививается молодому поколению на Украине, станет разрушительной для самой страны. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью Первому каналу он пояснил, что в Незалежной живёт слишком много русских, чтобы их можно было ненавидеть.
"Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины — явно недружественно к РФ. Российский лидер также заявил, что Зеленский отдал Украину под внешнее управление. Он отметил, что ключевые вопросы жизни Незалежной решаются в Вашингтоне, а также в Берлине и Париже.
Зеленский с такой оценкой оказался не согласен. Президент Незалежной заявил, что россияне и украинцы не являются одним народом.
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