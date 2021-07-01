В Кремле раскрыли, чем бы обернулся отказ покинуть российские воды для британского эсминца

Российские пограничники были бы вынуждены действовать жёстко в случае, если бы британский эсминец Defender, пересёкший российскую границу, не покинул территорию Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ, отметил представитель Кремля. По его словам, в какой-то момент капитан иностранного судна "всё-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями".