В Кремле раскрыли, чем бы обернулся отказ покинуть российские воды для британского эсминца
Судно действительно вторглось в территориальные воды РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в какой-то момент капитан иностранного корабля "всё-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями".
Фото © royalnavy.mod.uk
Российские пограничники были бы вынуждены действовать жёстко в случае, если бы британский эсминец Defender, пересёкший российскую границу, не покинул территорию Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ, отметил представитель Кремля. По его словам, в какой-то момент капитан иностранного судна "всё-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями".
"А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жёстко, по уставу, решительно", — сказал Песков в интервью Первому каналу.
"Я хорошо был осведомлён": Путин заявил об участии США в провокации с британским эсминцем в Чёрном море
Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Комментариев: 0