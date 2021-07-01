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В Кремле раскрыли, чем бы обернулся отказ покинуть российские воды для британского эсминца

Судно действительно вторглось в территориальные воды РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в какой-то момент капитан иностранного корабля "всё-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями".

1 июля, 12:12
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © royalnavy.mod.uk

Российские пограничники были бы вынуждены действовать жёстко в случае, если бы британский эсминец Defender, пересёкший российскую границу, не покинул территорию Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ, отметил представитель Кремля. По его словам, в какой-то момент капитан иностранного судна "всё-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями".

"А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жёстко, по уставу, решительно", — сказал Песков в интервью Первому каналу.

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Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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