Песков объяснил, какие государства попадают в список недружественных стран
Представитель Кремля подчеркнул, что никто не собирается злоупотреблять включением в этот перечень большого числа государств.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в список недружественных стран попали только те, кто переходит границы разумного в своём недоброжелательном отношении к России. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.
"По списку всё очевидно. Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации", — сказал Песков.
Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Украина не входит в список недружественных стран и сам он не считает украинский народ недружественным. Также российский лидер назвал украинцев и русских единым народом.
Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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