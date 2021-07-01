Песков объяснил, какие государства попадают в список недружественных стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в список недружественных стран попали только те, кто переходит границы разумного в своём недоброжелательном отношении к России. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

"По списку всё очевидно. Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации", — сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Украина не входит в список недружественных стран и сам он не считает украинский народ недружественным. Также российский лидер назвал украинцев и русских единым народом.