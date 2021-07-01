«Югославия не последняя»: Россия, Польша, Венгрия и Румыния поделят Украину на четверых Почему украинцы прогнозируют своей стране самый трагичный исход — деление на четыре части по примеру Югославии, какие предпосылки лежат в истоках подобной ситуации и почему Незалежная за 30 лет самостоятельности сделала этот сценарий очевидным, разбирался политолог Дмитрий Родионов. 30 июня, 21:40 Фото © shutterstock

Украине грозит распад на четыре части. Такой прогноз сделал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. "Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке это, скорее всего, будет Украина", — заявил он, добавив, что Польша, Венгрия и Румыния преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая денежные средства в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта.

"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живём в кредит", — подчеркнул политик. Экс-депутат также раскритиковал слова президента Зеленского о том, что СССР был "агрессором", указав, что по такой логике следовало бы отдать пять областей, подаренных Украине, Европе.

В логике Мураеву не откажешь, ведь Украина получила Крым в качестве "подарка" Хрущёва, а Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области, а также Южную Бессарабию — согласно пакту Молотова – Риббентропа, который Зеленский обозначил как сговор Сталина и Гитлера, развязавших войну. Было бы логично отказаться от полученного "преступным путём".

Но если идти ещё дальше, то Украине, свергающей памятники Ленину, следовало бы отказаться и от его "подарков", а это весь Юго-Восток. Ну и от "подарков" царей, ведь большую часть "правобережья" Украина получила в результате раздела Польши. И вообще, период нахождения в составе Российской империи нынешняя украинская историография считает "оккупацией". Тогда стоило бы вернуться к границам 1654 года, по сути — к двум нынешним областям — Кировоградской и Днепропетровской.

Впрочем, обвинять Украину в двойных стандартах было бы моветоном — это норма для украинского политикума. И не только для него. Литва тоже на каждом шагу подвергает обструкции советско-германский пакт, но не спешит отдавать полякам Вильнюс. А Польша, в свою очередь, обвиняя Москву в развязывании войны наравне с Берлином, не вспоминает о том, что сама приросла германскими землями. По этой же причине она официально не выдвигает претензий на Вильнюс и Львов, ведь это могло бы стать опасным прецедентом.

Неофициально польские политические силы, которые не находятся у власти, выдвигают подобные предложения. Националисты в ходе "маршей независимости" традиционно носят растяжки "Помним о Львове и Вильнюсе", причём акции собирают десятки и сотни тысяч участников.

О том, как выглядела Польша до войны, вспоминают не только политики. На улицах польских городов вполне официально периодически появляются плакаты с картой, включающей "Восточные Кресы", а в 2017-м ко Дню независимости билборды с подобной картой появились в аэропорту Варшавы. Это вызвало истерику у Киева, и их убрали. Сотрудники аэропорта объяснили, что они были повешены в образовательных целях, чтобы показать, как выглядела Польша перед Второй мировой войной.

Между прочим, ещё во времена Польской Народной Республики ходил в народе такой стишок: Jedna bomba atomowa, i wrócimy znów do Lwowa, druga bomba, ale silna, i wrócimy znów do Wilna. Переводится так: "Одна атомная бомба — и мы вернёмся снова во Львов, вторая бомба, но сильная, — и мы вернёмся снова в Вильно".

Разумеется, после распада СССР реваншистские настроения в Польше усилились, появились организации, требующие реституции, а политики впервые начали открыто говорить о возвращении Галиции.

Есть даже легенда, что в 1989 году Горбачёв предложил Ярузельскому покончить с последствиями пакта Молотова – Риббентропа, вернув "Кресы", однако этому помешали рвавшиеся к власти представители "Солидарности". Тем не менее сегодня некоторые польские политики говорят о том, что в момент распада СССР был упущен уникальный исторический шанс, однако история может повториться.

Понятно, что Варшава, находясь в конфронтации с Москвой и являясь "адвокатом" Киева в Европе, сегодня поднимать этот вопрос не будет, да и существование буфера с Россией в виде Украины ей выгодно. Однако в Польше прекрасно понимают то, о чём говорит Мураев: Украина, по сути, является несостоявшимся государством.

Мураев прав, она не способна содержать себя. Получив от СССР мощнейшую экономику, Украина за 30 лет её полностью "проела", а разорвав связи с Россией, перечеркнула любые надежды на изменение ситуации к лучшему. К тому же нацистроительство провалено — никакой объединяющей идеологии не появилось. Напротив, попытка навязать "украинство" привела к потере Крыма и Донбасса. По их пути может отправиться остальной Юго-Восток, о чём регулярно предупреждают даже самые антироссийские политики. Да, сегодня Киеву удалось силой подавить сопротивление, но в любой момент, повторись кризис власти 2014 года, всё вспыхнет по новой.

А в случае отделения Новороссии встанет вопрос о полном распаде Украины. Наверняка повторить этот опыт захотят и другие регионы, населённые нацменьшинствами (Закарпатье, Буковина). И в этом случае страны, где проживают их соотечественники, будут вынуждены прийти к ним на помощь, в лучшем для Украины случае — так, как это сделала Россия в Донбассе, в худшем — как в Крыму.

Пока им не даёт это сделать солидарность с Западом, но Мураев не зря вспомнил Югославию. Она распадалась долго и мучительно — через кровопролитные войны. Европейцам не нужна вторая Югославия по соседству. Раздел Украины мог бы стать единственным способом избежать многолетней гражданской войны.

И очевидно, что соседи Украины готовятся к этому заранее: поляки раздают "карту поляка", которая сразу даёт право на получение вида на жительство, а через год — паспорта. Можно не сомневаться, что, когда на Украине всерьёз запахнет жареным, польские корни, позволяющие получить заветный документ, внезапно обнаружат у себя те, кто сегодня ходит на бандеровские марши.

Тем же самым занимается Венгрия, которая активно раздаёт паспорта в Закарпатье. Несмотря на многочисленные дипломатические скандалы, Будапешт продолжает это делать, чуть что — начинает перекрывать Киеву кислород на всех западных платформах. Помешать ему Киев не в силах.

Да и не очень стремится, ведь на Украине видят исключительно "российскую угрозу". В 2018-м украинские журналисты отмечали, что "карты поляка" и венгерские паспорта уже имеют по 100 тысяч украинцев, а ещё 50 тысяч — паспорта Румынии. А в 2019-м, по некоторым данным, обладателями венгерских паспортов стали уже 300 тысяч человек, что больше, чем число этнических венгров на Украине.

Но в Киеве всё равно паникуют исключительно из-за раздачи российских паспортов в Донбассе и упорно не хотят замечать, что три европейские страны активно готовят почву для возврата своих исторических земель и готовы поделить Украину, как только та окончательно продемонстрирует нежизнеспособность.

Четвёртая часть, исходя из суждений Мураева, и самая крупная, очевидно, должна отойти России. И это было бы исторически справедливо. У Украины был уникальный исторический шанс построить сильное государство, но она им не воспользовалась. Нет, никто не стремится никого оккупировать, как бы этим ни грезили в Киеве. Но очевидно, что нынешняя власть идёт к тому, что соседям просто придётся разобрать остатки Украины, чтобы предотвратить войну всех против всех, помня о печальном опыте Югославии.

Как заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, нынешний глава Украины Владимир Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление", и вопрос о встрече с ним в ближайшее время закрыт, и он не знает, о чём с ним говорить. А это значит, что у Украины остаётся совсем немного времени, чтобы остановиться хотя бы в шаге от пропасти. Но, похоже, ни сами украинские власти, ни их хозяева за океаном не собираются ничего менять, открывая возможности для реализации самых негативных для страны сценариев.