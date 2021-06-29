Ну что, фазы отрицания и гнева чехи уже прошли, наступила фаза торга. Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах во Врбетице в размере 25,5 миллиона евро. А, ну понятно. Так бы сразу и сказали: "Путин, дай денег". Вот если бы не стали устраивать весь этот цирк и вежливо подошли бы к ВВП на мягких лапах, то, может быть, и дал, кстати. На строительство чего-нибудь полезного, например. Бывает, в стране срочно не хватает 25 миллионов евро. Ну чего бы не помочь?

Но ведь надо было устроить мегашоу про какие-то левые оружейные склады, к тому же частные, с обвинениями во взрывах русских шпионов и диверсантов, начать высылать дипломатов, в ответ получить то же самое плюс запись директора в дневнике про враждебную страну и настаивать на всём этом бреде. Относительно доказательств (виноваты ли коллективный "Петров и Боширов" во взрывах на складах) — до сих пор никто не смог предъявить никаких доказательств, и честных и состязательных разбирательств тоже не было. Равно как и суда. Ну хоть какого-нибудь. Именно поэтому господа чехи не идут в Международный суд, потому что их с разговорами типа "одна баба Беллингкет сказала" оттуда выставят.

Поэтому они пришли прямо в кремлёвскую кассу и стучат в окошко. Типа наглость второе счастье — вдруг повезёт. Но проблема-то в том, что для Чехии касса с некоторых пор закрыта и авансов никто не выдаёт. Равно как и премий, и подъёмных.

Подъёмные выдавал СССР в своё время. Когда надо было восстанавливать народное хозяйство Чехословакии и когда на этой территории гнуснее слова, чем "немец", не было. Теперь там смотрят в сторону Германии и проклинают русских. А знаете что? Пусть вам немцы и платят. Только они занудные и проведут реальное расследование: кто и что украл с этих складов и скрыл взрывами и пожаром. А также для чего они вообще были нужны и куда поставлялось "частными лицами" то самое оружие.

Но отчего вдруг наши партнёры перешли к базарному торгу и пытаются получить деньги от России? Всё очень просто. Дело в том, что против самого чешского государства выдвигаются требования компенсации со стороны пострадавших жителей.

Депутат Европарламента от Чехии, адвокат Станислав Полчак, представляющий интересы пострадавших от взрывов во Врбетице населённых пунктов, сообщил 21 июня, что компенсация для них и Злинского края, на административной территории которого произошёл инцидент, должна составить около 350 миллионов крон (примерно €13,7 миллиона), что предусмотрено соответствующим законопроектом. Компенсацию должны получить, в частности, жители города Славичин, сёл Липова, Галузице и Влаховице, административной частью которого является Врбетица.

Внимание! Не Россия, а вполне себе Чехия должна своим гражданам за весь этот бессовестный бардак, который она устроила на своей территории. Чешское руководство, не будь дураками, накинуло ещё 12 лямов, чтобы чисто подзаработать, и теперь пытается свалить это всё на плечи России. Красиво. И очень нагло.

— Что сказать: ухо от селёдки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России, — пишет в своём телеграм-канале глава русской парламентской дипломатии господин Слуцкий. — Все претензии им стоит направить организаторам и режиссёрам этой шитой белыми нитками провокации. А если серьёзно, упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования. Жаль!