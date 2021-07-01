Река Бердь под Новосибирском окрасилась в неестественный зелёный цвет из-за загрязнения. Видео © Facebook / Алексей Носов

Жители села Морозова Новосибирской области пришли в ужас, увидев на реке Берди масляное пятно, окрасившее воду в неестественный зелёный цвет. Местный общественник Алексей Носов назвал произошедшее экологической катастрофой.

"Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозова. Масляное пятно мутной "химической" жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров, и течение медленно несёт её в Обь, "отравляя" на своём пути всё живое", — написал он в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Алексей Носов

В беседе с телеканалом "360" общественник пояснил, что местные жители обзвонили все горячие линии МЧС и другие ведомства, однако все перекладывают ответственность друг на друга.

"В комментариях пишут, что это Мальдивы. Химические Мальдивы", — сказал Носов.

Он также уточнил, что местные жители отобрали пробы загрязнённой воды, которые в ближайшее время направят на экспертизу, чтобы установить химический состав. Однако результаты станут известны не раньше следующей недели, так как лаборатория независимая и в ней большая очередь. Кроме того, Носов отметил, что пробы сделали две — одну отправят на экспертизу, а вторую оставят для того, "чтобы этому виновному вылить на голову", когда его найдут.

В свою очередь местный житель Илья в беседе с телеканалом предположил, что характер загрязнения явно техногенный. Он рассказал, что река не воняет, она только окрашивается в бирюзовый цвет, и такая ситуация наблюдается уже три-четыре года. Тем не менее местные жители купаются в этой реке, берут воду для огорода. При этом о случаях отравления или аллергической реакции никто не слышал.

В новосибирском МЧС на запрос "360" ответили, что река окрасилась в такой цвет из-за водорослей. А специалисты Росприроднадзора не увидели повода для беспокойства.