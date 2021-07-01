С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с британскими спутниками на борту
Пуск российского аппарата стал 11-м в 2021 году. Ранее было запланировано 29 космических запусков.
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляцию вёл "Роскосмос".
Разгонный блок успешно отделился от третьей ступени "Союза", и теперь его задачей является доставка аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Спутники в свою очередь отделятся в девять этапов по четыре аппарата с 17:07 до 19:40 мск.
Отмечается, что это 11-й пуск российской ракеты в нынешнем году. Ранее анонсировалось 29 пусков за 2021 год. После данного запуска орбитальная группировка спутников OneWeb охватит все регионы мира к северу от 50 градусов северной широты.
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Ранее Лайф сообщал, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-17" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).
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