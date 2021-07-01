С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с британскими спутниками на борту

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляцию вёл "Роскосмос".

Разгонный блок успешно отделился от третьей ступени "Союза", и теперь его задачей является доставка аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Спутники в свою очередь отделятся в девять этапов по четыре аппарата с 17:07 до 19:40 мск.

Отмечается, что это 11-й пуск российской ракеты в нынешнем году. Ранее анонсировалось 29 пусков за 2021 год. После данного запуска орбитальная группировка спутников OneWeb охватит все регионы мира к северу от 50 градусов северной широты.