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С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с британскими спутниками на борту

Пуск российского аппарата стал 11-м в 2021 году. Ранее было запланировано 29 космических запусков.

1 июля, 14:08

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляцию вёл "Роскосмос".

Разгонный блок успешно отделился от третьей ступени "Союза", и теперь его задачей является доставка аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Спутники в свою очередь отделятся в девять этапов по четыре аппарата с 17:07 до 19:40 мск.

Минобороны показало кадры пуска "Союза-2.1б" с космодрома Плесецк

Минобороны показало кадры пуска "Союза-2.1б" с космодрома Плесецк

Отмечается, что это 11-й пуск российской ракеты в нынешнем году. Ранее анонсировалось 29 пусков за 2021 год. После данного запуска орбитальная группировка спутников OneWeb охватит все регионы мира к северу от 50 градусов северной широты.

"Завтра встретимся, готовьте коньяк": "Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"

"Завтра встретимся, готовьте коньяк": "Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"

Ранее Лайф сообщал, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-17" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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