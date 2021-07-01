Полиция завела дело на турагента из Красноярска за лайфхак с обманом ПЦР-теста
В своё оправдание девушка заявила, что всего лишь неудачно сформулировала фразу и никого не призывала искажать результаты анализов.
Фото © Instagram/kate007travel
Полиция возбудила административное дело в отношении директора турагентства из Красноярска, которая рассказала в Сети о лайфхаке, якобы позволяющем обмануть ПЦР-тест на ковид. Её подозревают в распространении "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшем угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан".
По этой статье физическим лицам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 60 до 200 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч рублей.
Напомним, турагент рассказала, как помогла своим клиентам сдать отрицательный ПЦР-тест, чтобы они могли отправиться в отпуск. По словам Екатерины Семёновой, нужно было всего лишь использовать перед сдачей анализов мирамистин. Кроме того, девушка показала скрины со словами благодарности от этих путешественников.
"Неудачно ретранслировала байку": Директор турагентства из Красноярска оправдалась за свой лайфхак с обманом ПЦР-теста
Видео вызвало ажиотаж в Сети, но сейчас оно на странице Семёновой уже удалено. Турагент в своё оправдание заявила, что всего лишь неудачно сформулировала фразу и никого не призывала искажать результаты анализов. Тем не менее проверку также начал Роспотребнадзор, а туркомпания, с которой по партнёрскому договору работала Екатерина, прекратила с ней сотрудничество.
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