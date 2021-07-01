Скончался тренер Гарри Каспарова и Сергея Карякина

Международный гроссмейстер, заслуженный тренер России по шахматам Юрий Дохоян умер на 57-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Дохоян умер после тяжёлой болезни. Диагноз специалиста не уточняется.

"Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным, близким и ученикам Юрия Рафаэловича", — говорится в пресс-релизе ФШР.

На протяжении долгих лет Дохоян был тренером и секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. После его ухода из профессионального спорта специалист работал с ведущими российскими шахматистками — сёстрами Татьяной и Надеждой Косинцевыми. В 2010 году под руководством Дохояна женская сборная России впервые в истории победила на всемирной шахматной Олимпиаде.