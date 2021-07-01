НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Скончался тренер Гарри Каспарова и Сергея Карякина

Специалист умер после тяжёлой болезни. Ему было 56 лет.

1 июля, 13:40
<p>Фото © ФШР</p>

Фото © ФШР

Международный гроссмейстер, заслуженный тренер России по шахматам Юрий Дохоян умер на 57-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Дохоян умер после тяжёлой болезни. Диагноз специалиста не уточняется.

"Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным, близким и ученикам Юрия Рафаэловича", — говорится в пресс-релизе ФШР.

Пятилетний шахматист из Томска получит спортивный разряд, несмотря на возраст

Пятилетний шахматист из Томска получит спортивный разряд, несмотря на возраст

На протяжении долгих лет Дохоян был тренером и секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. После его ухода из профессионального спорта специалист работал с ведущими российскими шахматистками — сёстрами Татьяной и Надеждой Косинцевыми. В 2010 году под руководством Дохояна женская сборная России впервые в истории победила на всемирной шахматной Олимпиаде.

С 2011 по 2015 год он возглавлял мужскую сборную России. Кроме того, тренер персонально работал с Сергеем Карякиным, который в 2015 году выиграл Кубок мира, а в 2016-м стал победителем турнира претендентов на титул чемпиона мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мы были братскими народами": Российский гонщик Мазепин пожелал Украине победы на Евро-2020

сегодня в 14:09

В Москве с ковидом госпитализирован старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

20 июня, 11:52

"Запретите улыбку и красоту": Губерниев прокомментировал решение МОК по купальникам синхронисток с медведем

сегодня в 13:17

Ликсутов заявил, что метро Москвы безопаснее улиц

сегодня в 14:37

Захарова назвала сознательной провокацией маневрирование фрегата Нидерландов в Чёрном море

сегодня в 14:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1