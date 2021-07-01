Скончался тренер Гарри Каспарова и Сергея Карякина
Специалист умер после тяжёлой болезни. Ему было 56 лет.
Фото © ФШР
Международный гроссмейстер, заслуженный тренер России по шахматам Юрий Дохоян умер на 57-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).
Дохоян умер после тяжёлой болезни. Диагноз специалиста не уточняется.
"Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным, близким и ученикам Юрия Рафаэловича", — говорится в пресс-релизе ФШР.
На протяжении долгих лет Дохоян был тренером и секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. После его ухода из профессионального спорта специалист работал с ведущими российскими шахматистками — сёстрами Татьяной и Надеждой Косинцевыми. В 2010 году под руководством Дохояна женская сборная России впервые в истории победила на всемирной шахматной Олимпиаде.
С 2011 по 2015 год он возглавлял мужскую сборную России. Кроме того, тренер персонально работал с Сергеем Карякиным, который в 2015 году выиграл Кубок мира, а в 2016-м стал победителем турнира претендентов на титул чемпиона мира.
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